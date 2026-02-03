বিএনপির নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা হতে পারে ৬ ফেব্রুয়ারি

বিএনপির নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা হতে পারে ৬ ফেব্রুয়ারি
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি আগামী শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা করতে পারে।
মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) গুলশানে দলটির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র মাহদী আমিন এ তথ্য জানিয়েছেন।
তিনি বলেন, আমাদের নির্বাচনি ইশতেহার প্রায় প্রস্তুত। একটি পরিকল্পনা বাকি রয়েছে। এটি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি আমরা ইশতেহার ঘোষণা করতে পারবো।
এসময় ভোটারদের কাছে দোয়া ও সমর্থন চেয়ে মাহদী আমিন বলেন, বিএনপি জনগণের কল্যাণ ও দেশের উন্নয়নের জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে।
কেএইচ/এমকেআর