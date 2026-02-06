  2. রাজনীতি

জুলাই সনদ জাতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ: তারেক রহমান

প্রকাশিত: ০৫:৪৮ পিএম, ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
জুলাই সনদকে জাতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন ‘জুলাই সনদ জাতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে জন্য ইশতেহারে এটিকে প্রথমে রেখেছি।’

শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে নির্বাচনি ইশতেহার উপস্থাপন অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন বিএনপির চেয়ারম্যান। বিকেল সাড়ে ৩টায় ঢাকার হোটেল সোনারগাঁওয়ের বলরুমে কোরাআন তেলাওয়াত ও জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে বিএনপির নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণার অনুষ্ঠান শুরু হয়।

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সঞ্চালন করেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান।

তারেক রহমান বলেন, আমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে বেশ কিছু সংস্কারের প্রয়োজন আছে। অন্তর্বর্তী সরকার যে সংস্কার করছে তার অধিকাংশই আমরা দুই বছর আগে জাতির সামনে উপস্থিত করেছি। ৩১ দফা ঘোষণার সময় জুলাই সনদের বিষয়টি ছিল না। গণ-অভ্যুত্থান হয়েছিল ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে। প্রত্যেকটি মানুষ এক বাক্যে বলবে আমরা ফ্যাসিবাদ চাই না। ফ্যাসিবাদের পুনরাবৃত্তি না চাইলে গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।

বিএনপির ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব প্রসঙ্গে মির্জা ফখরুল বলেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল আজ এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। বর্তমান জটিল ভূরাজনৈতিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতায় তারেক রহমান নতুন বার্তা নিয়ে আসছেন। তার নেতৃত্বে বাংলাদেশে একটি নতুন সূর্যোদয় হবে—এমন আশায় আজ সমগ্র জাতি উন্মুখ।

