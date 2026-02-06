  2. রাজনীতি

নিরাপদ ও সমৃদ্ধ ঢাকা-৫ গড়ার প্রত্যয়ে জামায়াত প্রার্থীর ইশতেহার ঘোষণা

মাসুদ রানা , জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:১৬ পিএম, ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক নিরাপদ, সমৃদ্ধ, উন্নত ও মানবিক ঢাকা-৫ গড়ার প্রত্যয়ে জামায়াত প্রার্থী মোহাম্মদ কামাল হোসেন নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা করেছেন।

শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে একটি কমিউনিটি সেন্টারে নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা করেন তিনি। ‘সবার জন্য শিক্ষা, কর্মসংস্থান, বাসস্থান ও স্বাস্থ্যসেবা’ নিশ্চিত করার অঙ্গীকারে ১২ দফার ভিত্তিতে তিনি তার নির্বাচনি ইশতেহার স্থানীয় জনতার সামনে তুলে ধরেন।

দফাগুলো হচ্ছে -‘সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ; সরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠা এবং কওমি মাদরাসা শিক্ষার মানোন্নয়ন’, ‘সুশাসন প্রতিষ্ঠা; স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে বৈষম্যহীন ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ গঠন’, ‘কর্মহীন, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, গৃহহীন ও চিকিৎসা বঞ্চিতদের সংখ্যা শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনা’, ‘জুলাই বিপ্লবের শহীদ ও আহতদের সম্মান-মর্যাদা রক্ষা এবং পুনর্বাসন’, ‘চাঁদাবাজি, দুর্নীতি, মাদক, কিশোর গ্যাং ও ইভটিজিং সম্পূর্ণ নির্মূল’, ‘জলাবদ্ধতা নিরসন, খাল খনন এবং আধুনিক পয়ঃনিষ্কাশন, মশক নিধন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা’, ‘পরিকল্পিত নগরায়ণ, আধুনিক হাসপাতাল নির্মাণ এবং ২৪/৭ জরুরি স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ’, ‘নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, নিরাপদ পানি, গ্যাস ও ইন্টারনেট সুবিধা নিশ্চিত করা’, ‘স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলা ও পরিবারভিত্তিক কর্মসংস্থান প্রকল্প’, ‘নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে নিরাপদ শহর গড়ে তোলা’, ‘বন্ধ কলকারখানা পুনরায় চালু ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন’, ‘সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, মানবাধিকার, বাকস্বাধীনতা ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করণ’। 

ইশতেহার ঘোষণার পর স্থানীয়দের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিয়ে মোহাম্মদ কামাল হোসেন ইশতেহার বাস্তবায়নে নিজের ব্যাপক ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন।

ইশতেহার ঘোষণা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের নায়েবে আমির আব্দুস সবুর ফকির, মহানগরীর কর্মপরিষদ সদস্য অধ্যাপক মোকাররম হোসাইন খান, মহানগরীর কর্মপরিষদ সদস্য ও বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি ঢাকা-৫ আসন কমিটির পরিচালক আব্দুস সালাম, নেজামে ইসলাম পার্টির নায়েবে আমির মোখলেছুর রহমান, এবি পার্টির সমন্বয়ক লুৎফুর রহমান, এনসিপির ঢাকা মহানগরীর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দ্বীন ইসলাম মিন্টুসহ ১১ দলীয় জোটের স্থানীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

