  2. রাজনীতি

ডয়েচে ভেলেকে সাক্ষাৎকার

সুষ্ঠু পরিবেশে ভোটগ্রহণে আশাবাদী তারেক রহমান

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:১৫ এএম, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
সুষ্ঠু পরিবেশে ভোটগ্রহণে আশাবাদী তারেক রহমান
ছবি ডয়েচে ভেলের ভিডিও থেকে সংগৃহীত

১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট। নির্বাচনের প্রাক্কালে একটি গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি সুষ্ঠু পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন। ডয়েচে ভেলেকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দেশ নিয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরেন তারেক রহমান। নারীদের ক্ষমতায়নের ব্যাপারেও কথা বলেন তিনি।

নির্বাচন কেমন হবে এমন প্রশ্নে বিএনপি চেয়ারম্যান বলেন, আমরা আশা করছি, নির্বাচন সুষ্ঠু হবে, দেশের মানুষ আশা করছে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে, আমরা আশাবাদী।

১৭ বছর নির্বাসনে থাকার পর দেশে ফিরেছেন, আপনার দল ও দেশের মানুষের কাছে যেতে চ্যালেঞ্জ কোনটা ছিল? এমন প্রশ্নে তারেক রহমান বলেন, দেশের মাটিতে এসে মানুষের চোখেমুখে প্রত্যাশার ছাপ দেখেছি। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জটা ছিল আসার ৫ দিন পর আম্মা (সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া) মারা গেলেন। সুতরাং পরিবারের সঙ্গে বসে কষ্ট ভাগ করবো, এমনটাও হয়নি কারণ নির্বাচনের ডামাডোল, এই পরিস্থিতিটা সামলে নিয়ে এগিয়ে আসা বড় চ্যালেঞ্জ মনে হয়েছে, তবে তা সফল করতে সক্ষম হয়েছি।

তরুণদের জন্য আপনরা কী করবেন, এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, আমাদের নির্বাচনি মেনিফেস্টোতে আমরা এরইমধ্যে উল্লেখ করেছি তরুণদের জন্য কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করবো। এখানে বয়স্ক যারা আছেন, ৪০ লক্ষ্য প্রতিবন্ধি আছেন, সাড়ে ৪ কোটির মতো তরুণ আছে, দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। তাদের ফেলে রেখে তো সামনে আগানো যাবে না। সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের জন্য আমাদের কর্মসূচি আছে। কারণ সবাইকে নিয়ে দেশ গড়তে চাই।

এসএনআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।