সংসদে যাচ্ছেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৪ জন

সংসদে যাচ্ছেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৪ জন
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে সংসদে যাচ্ছেন চারজন প্রার্থী। চারজনই জয়ী হয়েছেন বিএনপি থেকে।
২৯৭ আসনে নির্বাচন কমিশন (ইসি) ঘোষিত ফল বিশ্লেষণ করে এ তথ্য জানা যায়।
এবারের নির্বাচনে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ৮০ জন। তাদের মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী ১২ জন, ১০ জন নারী।
জয়ী চারজনের মধ্যে একজন ঢাকা, একজন মাগুরা, একজন রাঙ্গামাটি ও একজন বান্দরবান থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।
গয়েশ্বর চন্দ্র রায়
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় জয়ী হয়েছেন ঢাকা-৩ আসন থেকে। কেরানীগঞ্জের স্থায়ী বাসিন্দা তিনি। উপজেলার জিনজিরা, আগানগর, তেঘরিয়া, কোন্ডা ও শুভাঢ্যা এলাকা নিয়ে গঠিত ঢাকা–৩ আসন। এ আসন থেকে তিনি পেয়েছেন ৯৮ হাজার ৭৮৫ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের মো. শাহীনুর ইসলাম পেয়েছেন ৮২ হাজার ২৩২ ভোট।
নিতাই রায় চৌধুরী
মাগুরা-২ (শালিখা, মহম্মদপুর) আসন থেকে ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে নিতাই রায় চৌধুরী ১ লাখ ৪৬ হাজার ৬৯৬ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িপাল্লার মুশতারশেদ বিল্লাহ পেয়েছেন ১ লাখ ১৪ হাজার ৯৯৯ ভোট।
বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান নিতাই রায় চৌধুরী সম্পর্কে গয়েশ্বর চন্দ্র রায়ের বেয়াই। তার মেয়ে বিএনপি নেত্রী নিপুণ রায় চৌধুরী গয়েশ্বরের ছেলের বউ।
দীপেন দেওয়ান
বিএনপি ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে ছয় ব্যক্তিকে মনোনয়ন দিয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন দীপেন দেওয়ান। রাঙ্গামাটি আসন থেকে ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে জয়ী হয়েছেন তিনি। দীপেন পেয়েছেন ২ লাখ ১ হাজার ৫৪৪ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী পহেল চাকমা পেয়েছেন ৩১ হাজার ২২২ ভোট।
সাচিং প্রু
বান্দরবান আসন থেকে ধানের শীষ প্রতীক ১ লাখ ৪১ হাজার ৪৫৫ ভোট পেয়েছে জয়ী হয়েছেন সাচিং প্রু। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রার্থী আবু সাঈদ মো. সূজা উদ্দীন পেয়েছেন ২৬ হাজার ১৬২ ভোট।
এছাড়া এবারের নির্বাচনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রার্থী হিসেবে আলোচিত ছিলেন খুলনা-১ আসনে জামায়াতের কৃষ্ণ নন্দীসহ বেশ কয়েকজন। তবে তারা কেউ শেষ হাসি হাসতে পারেননি।
এএসএ/এমএন