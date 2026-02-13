  2. রাজনীতি

ঢাকা-২০

এক লাখেরও বেশি ভোটে জিতেছেন বিএনপির তমিজ উদ্দিন

কূটনৈতিক প্রতিবেদক কূটনৈতিক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৫৬ পিএম, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
এক লাখেরও বেশি ভোটে জিতেছেন বিএনপির তমিজ উদ্দিন
মো. তমিজ উদ্দিন/ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-২০ আসনে বিএনপির প্রার্থী মো. তমিজ উদ্দিন এক লাখেরও বেশি ভোটে জয়ী হয়েছেন।

এই আসনে তিনি পেয়েছেন ১ লাখ ৬২ হাজার ৫০৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী এনসিপির নাবিলা তাসনিম পেয়েছেন ৫৭ হাজার ৭৮৭ ভোট। ভোটের ব্যবধান এক লাখ ৪ হাজার ৭১৭।

ইসির তথ্য অনুযায়ী, এ আসনে পোস্টাল ভোটসহ মোট ১৪৮টি কেন্দ্র থেকে ফলাফল সংগ্রহ করা হয়। সব কেন্দ্রে মোট ২ লাখ ৩৯ হাজার ৭৮৬ ভোট পড়েছে। ভোটার উপস্থিতির হার ৬৩.৬৭ শতাংশ।

এ আসনে মোট বৈধ ভোটের সংখ্যা ছিল ২ লাখ ৩৩ হাজার ৩৮০ এবং বাতিল ভোটের সংখ্যা ৬ হাজার ৪০৬। এ আসনে কোনো কেন্দ্র বন্ধ ঘোষণা করা হয়নি।

ঢাকা-২০ আসনে অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা হলেন- আহছান খান (জাতীয় পার্টি, লাঙ্গল), মো. আরজু মিয়া (জাসদ, মোটরগাড়ি), মো. আশরাফ আলী (খেলাফত মজলিস, দেওয়াল ঘড়ি) এবং হেলালউদ্দিন আহম্মদ (এবি পার্টি, ঈগল)।

জেপিআই/বিএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।