সন্ধ্যায় নবনির্বাচিত এমপিদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন জামায়াত আমির

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৫৪ পিএম, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান/ ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী থেকে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন দলটির আমির ডা. শফিকুর রহমান।

সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় মগবাজারের আল-ফালাহ মিলনায়তনে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হবে।

এবারের নির্বাচনে ২২৪ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল জামায়াতে ইসলামী। সেখানে ৬৮ আসনে জয়লাভ করে দলটি। এছাড়া ১১ দলীয় জোটের প্রার্থীরা মোট ৭৭ আসনে জয়লাভ করে।

