সন্ধ্যায় নবনির্বাচিত এমপিদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন জামায়াত আমির

সন্ধ্যায় নবনির্বাচিত এমপিদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন জামায়াত আমির
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী থেকে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন দলটির আমির ডা. শফিকুর রহমান।
সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় মগবাজারের আল-ফালাহ মিলনায়তনে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হবে।
এবারের নির্বাচনে ২২৪ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল জামায়াতে ইসলামী। সেখানে ৬৮ আসনে জয়লাভ করে দলটি। এছাড়া ১১ দলীয় জোটের প্রার্থীরা মোট ৭৭ আসনে জয়লাভ করে।
