মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশিসহ ৩২ অভিবাসী আটক

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশিসহ ৩২ অভিবাসী আটক
মালয়েশিয়ার জোহর প্রদেশে বাংলাদেশিসহ ৩২ অবৈধ অভিবাসীকে আটক করেছে রাজ্যের অভিবাসন বিভাগ।
বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, ৬ আগস্ট স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় ইমিগ্রেশন বিভাগ বন্দর বারু আয়ার হিতামে অপস বেলাঞ্জা, অপস সেলেরা, অপস সাপু এবং অপস কুটিপ অভিযানের মাধ্যমে মোট ৩২ বিদেশিকে আটক করা হয়।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) জোহর জেআইএমের পরিচালক দাতুক মোহাম্মদ রোসদি মোহাম্মদ দারুস এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, জেআইএম এনফোর্সমেন্ট ডিভিশন অ্যাকশন ইউনিটের গোয়েন্দা তথ্য এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বৈধ ওয়ার্ক পারমিট বা পাস ছাড়াই কাজ করা এবং বসবাস করায় এই বিদেশিদের আটক করা হয়।
বন্দর বারু আয়ের হিতামের ১৬টি স্থানে পরিচালিত অভিযানে মোট ৬২ জন বিদেশি এবং স্থানীয় নাগরিককে তল্লাশি করা হয়। এরমধ্যে ২০ জন পাকিস্তানি পুরুষ, ৯ জন বাংলাদেশি পুরুষ, দুজন ইন্দোনেশিয়ান নারী এবং অন্য একজন পুরুষকে আটক করা হয়।
মোহাম্মদ রোসদির মতে, আটক অভিবাসীরা ১৯৫৯/৬৩ সালের ইমিগ্রেশন আইনের ধারা ৬(১)(সি) এর অধীনে একটি অপরাধ করেছেন বলে যুক্তিসঙ্গতভাবে বিশ্বাস করা হচ্ছে। অর্থাৎ, বৈধ পাস বা পারমিট ছাড়া মালয়েশিয়ায় প্রবেশ এবং অবস্থান করছিলেন তারা।
