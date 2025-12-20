‘জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন প্রবাসীরা’

‘জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন প্রবাসীরা’
কুয়ালালামপুরস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের মিনিস্টার (শ্রম) মো. সিদ্দিকুর রহমান শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) মালয়েশিয়ার জোহর রাজ্যের টি এইচ প্ল্যানটেশনে কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় করেন। এ সময় তিনি প্রবাসী কর্মীদের সার্বিক অবস্থা, কর্মপরিবেশ, সুযোগ-সুবিধা এবং বিভিন্ন সমস্যা সরাসরি শোনেন।
সাক্ষাৎকালে মিনিস্টার (শ্রম) বলেন, মালয়েশিয়ায় কর্মরত বাংলাদেশি প্রবাসীরা দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি। তাদের শ্রম, দক্ষতা ও ত্যাগের মাধ্যমে বাংলাদেশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে, যা জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তিনি প্রবাসী কর্মীদের বৈধভাবে অবস্থান ও কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং মালয়েশিয়ার আইন-কানুন মেনে চলার আহ্বান জানান।
মতবিনিময় সভায় প্রবাসী কর্মীরা বেতন, কাজের সময়, আবাসন, স্বাস্থ্যসেবা এবং অন্যান্য শ্রম-সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতা ও প্রত্যাশার কথা তুলে ধরেন। এ সময় মিনিস্টার (শ্রম) প্রবাসীদের সমস্যাগুলো গুরুত্ব সহকারে শোনেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে এসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন। তিনি হাইকমিশনের শ্রম উইংয়ের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার জন্য কর্মীদের অনুরোধ জানান।
একই দিন জুমার নামাজের পর মো. সিদ্দিকুর রহমান জোহর বাহরু সুলতান আমেনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অসুস্থ প্রবাসী কর্মী মোহাম্মদ নাসির হোসাইনকে দেখতে যান। হাসপাতালে তিনি নাসির হোসাইনের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন এবং কর্তব্যরত চিকিৎসক ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে তার চিকিৎসা পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হন।
মিনিস্টার (শ্রম) অসুস্থ প্রবাসী কর্মীর পাশে দাঁড়িয়ে তাকে মানসিক সাহস দেন এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।
তিনি বলেন, প্রবাসে কোনো বাংলাদেশি কর্মী অসুস্থ হলে বা সমস্যায় পড়লে হাইকমিশন সবসময় তার পাশে রয়েছে। প্রবাসীদের কল্যাণ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করাই বাংলাদেশ হাইকমিশনের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার।
এই সফর ও কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রবাসী কর্মীদের মধ্যে স্বস্তি ও আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন। প্রবাসী বাংলাদেশিরাও হাইকমিশনের এই মানবিক ও দায়িত্বশীল উদ্যোগের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
এমআরএম