বাহরাইনে অভিবাসী দিবস উদযাপন
সাইফুল ইসলাম সাইফ, বাহরাইন
বাংলাদেশ দূতাবাস উৎসবমুখর পরিবেশে বাহরাইনে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ও জাতীয় প্রবাসী দিবস উদযাপন করেছে। দূতাবাস এ দিবস উপলক্ষে বাহরাইনের বিভিন্ন সরকারি দপ্তর এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতায় একটি বিশেষ সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।
অনুষ্ঠানে বাহরাইনস্থ ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আইওএম)-এর চিফ অফ মিশন মিসেস আইশাথ ইহমা শরীফ, বাহরাইনের শ্রম বাজার নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ (এলএমআরএ)-এর সিনিয়র প্রতিনিধি ও বাহরাইন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতিসংঘ অধিদপ্তরের প্রধান, প্রবাসী বাংলাদেশি, দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারী, ব্যবসায়ী এবং সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত করা হয়। এরপর অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক মন্ত্রণালয় বিষয়ক উপদেষ্টা ও পররাষ্ট্র উপদেষ্টা কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়।
আলোচনা পর্বে রাষ্ট্রদূত মো. রইস হাসান সরোয়ার, এনডিসি স্বাগত বক্তব্যে দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং বাহরাইনে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অধিকার ও মঙ্গল নিশ্চিত করতে দূতাবাসের বিভিন্ন প্রচেষ্টার রূপরেখার কথা উল্লেখ করেন।
বক্তব্যে বাংলাদেশ ও বাহরাইন উভয় দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য প্রবাসীদের বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানানো হয়। এছাড়া বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি সমুন্নত রাখতে বাহরাইনের আইন-কানুন মেনে চলার পাশাপাশি বৈধ চ্যানেলে টাকা প্রেরণের জন্য উৎসাহিত করা হয়।
রাষ্ট্রদূত বাহরাইনের প্রবাসী বাংলাদেশিদের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে বাহরাইনের সরকারি সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা অব্যাহত রাখার অনুরোধ জানান।
ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আইওএম)-এর বাহরাইনের চিফ অফ মিশন মিসেস আইশাথ ইহমা শরীফ তার আলোচনায় দূতাবাসের এই সুন্দর আয়োজনের জন্য ভূয়সী প্রশংসা করেন।
এছাড়া তিনি অভিবাসীদের অনুকূলে বাংলাদেশ ইতিবাচক অবদান রেখে আসছেন বলে উল্লেখ করেন এবং বাহরাইনেও প্রবাসী বাংলাদেশিদের সুনাম রয়েছে বলে জানান।
পরিশেষে অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূত মো. রইস হাসান সরোয়ার, এনডিসি কৃতি প্রবাসী, বাংলাদেশ স্কুলের কৃতি ছাত্র-ছাত্রী ও বিদেশি অতিথিদের সম্মাননা পুরস্কার দেন। বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় নিয়ে শতাধিক প্রবাসী এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন।
অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দূতাবাসের প্রথম সচিব (শ্রম) মো. মাহফুজুর রহমান।
এমআরএম