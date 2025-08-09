জোহর প্রদেশে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় পাসপোর্ট সেবা দেবে হাইকমিশন

জোহর প্রদেশে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় পাসপোর্ট সেবা দেবে হাইকমিশন
মালয়েশিয়ার জোহর প্রদেশে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় পাসপোর্ট সেবা দেবে হাইকমিশন। জোহর প্রদেশে পাসপোর্ট সেবা সংক্রান্ত বিষয়ে এক বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে মালয়েশিয়ার বাংলাদেশ হাইকমিশন।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, রাজ্যে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের সুবিধার্থে ৯ ও ১০ আগস্ট হাইকমিশন বিশেষ ব্যবস্থাপনায় ই-পাসপোর্ট আবেদন গ্রহণ, হাতে হাতে পাসপোর্ট ডেলিভারি সেবা দেবে।
সংশোধিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২৬ ও ২৭ জুলাই অনিবার্য কারণবশত সেবা কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। এর পরিবর্তে ৯ ও ১০ আগস্ট জোহর বাহরু অগ্রণী রেমিট্যান্স হাউজ সেবা কার্যক্রম পরিচালিত হবে। যেসব প্রবাসী বাংলাদেশি পাসপোর্ট সংগ্রহের জন্য, গত ২৬-২৭ জুলাই ২০২৫ ও ০৯-১০ আগস্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ করেছেন, তাদের পাসপোর্ট শনি ও রোববার স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে পাসপোর্ট সংগ্রহ করতে পারবেন বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।
জহুর বাহরু প্রদেশে ই-পাসপোর্টের আবেদন গ্রহণ ও বায়ো-এনরোলমেন্ট সেবা কার্যক্রম গত ২৬ ও ২৭ জুলাই, অনিবার্য কারণবশত স্থগিত করায় বাংলাদেশ হাইকমিশন আন্তরিকভাবে দুঃখপ্রকাশ করেছে।
