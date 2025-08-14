  2. প্রবাস

মালয়েশিয়ায় জাল ভিসা তৈরি, ১৬ বাংলাদেশিসহ আটক ১৯

আহমাদুল কবির
আহমাদুল কবির আহমাদুল কবির , মালয়েশিয়া প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:২৭ এএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
মালয়েশিয়ায় জাল ভিসা তৈরির অভিযোগে ১৬ বাংলাদেশিসহ ১৯ অভিবাসীকে আটক করেছে ইমিগ্রেশন বিভাগ। সোমবার (১১ আগস্ট) তাদের আটক করা হয়।

রাত সাড়ে ৮টা থেকে শুরু হওয়া বিশেষ অভিযানে দেশটির তামান মালুরির আশপাশে চারটি স্থানে অভিযান চালানো হয়, যেখানে পুত্রাজায়া ইমিগ্রেশন সদর দপ্তরের গোয়েন্দা বিভাগের বিভিন্ন পদের কর্মকর্তারা অংশ নেন।

ইমিগ্রেশন মহাপরিচালক, দাতুক জাকারিয়া শাবান এক বিবৃতিতে বলেছেন, দুই সপ্তাহ ধরে জনসাধারণের তথ্য এবং গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

১৮ থেকে ৪৩ বছর বয়সী ১৯ জন বিদেশিকে আটক করা হয়। যাদের মধ্যে ১৬ জন বাংলাদেশি পুরুষ এবং তিনজন মিয়ানমারের নাগরিক।

পরিচালক বিবৃতিতে জানান, পাসপোর্ট অনুসারে পরিবর্তিত একটি ই-পিএলকেএস স্লিপ প্রিন্ট করার জন্য ১০০ রিঙ্গিত ফি নেওয়া হত।

এ সময় ১১ হাজার ৩৫৭ রিঙ্গিত, ই-পিএলকেএস স্লিপ, বাংলাদেশি পাসপোর্টের তিনটি কপি, তিনটি ল্যাপটপ কম্পিউটার, তিনটি প্রিন্টিং মেশিনও জব্দ করা হয়েছে।

এছাড়া জব্দ করা হয় তিনটি ক্লোজড-সার্কিট টেলিভিশন (সিসিটিভি) ক্যামেরা, কোম্পানি কমিশন অফ মালয়েশিয়া (এসএসএম) এর একটি কপি, কুয়ালালামপুর সিটি হল (ডিবিকেএল) লাইসেন্সের একটি কপি এবং দুটি মোবাইল ফোন।

আটকদের পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য পুত্রাজায়া ইমিগ্রেশন ডিপোতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং ইমিগ্রেশন আইন ১৯৫৯/৬৩ এর ধারা ১৫(৪) এবং ইমিগ্রেশন আইন ১৯৫৯/৬৩ এর ধারা ৬(৩) এর অধীনে তদন্ত করা হচ্ছে।

