যশোরের পাঁচটি আসনে ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ

প্রকাশিত: ০৯:৪১ পিএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে যশোরের ৫টি সংসদীয় আসনে আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থীরা।

বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) দুপুরে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে দলটির প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন। এসময় সদর উপজেলা নির্বাচন অফিসার কবির হোসেন প্রার্থীদের হাতে মনোনয়ন পত্র তুলে দেন।

মনোনয়নপত্র সংগ্রহকারী প্রার্থীদের মধ্যে যশোর-১ (শার্শা) আসনে দলটির শার্শা উপজেলা শাখার সিনিয়র সহ-সভাপতি বক্তিয়ার রহমান, যশোর-৩ (সদর) আসনে কেন্দ্রীয় কমিটির শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক শোয়াইব হোসেন, যশোর-৪ (বাঘারপাড়া-অভয়নগর-বসুন্দিয়া) আসনে ইসলামী আইনজীবী পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বায়জিত হুসাইন, যশোর-৫ (মণিরামপুর) আসনে দলটির মণিরামপুর উপজেলা শাখার প্রধান উপদেষ্টা জয়নাল আবেদিন এবং যশোর-৬ (কেশবপুর) আসনে মনোনয়ন সংগ্রহ করেছেন যশোর জেলা শাখার সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক গাজী সহিদুল ইসলাম।

এছাড়া, যশোর-২ (ঝিকরগাছা-চৌগাছা) আসনে পরবর্তীতে ঝিকরগাছা উপজেলা শাখার সহ-সভাপতি ইদ্রিস আলী পরবর্তীতে মনোনয়ন সংগ্রহ করবেন বলে জানানো হয়েছে।

মনোনয়নপত্র সংগ্রহের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় প্রার্থীরা নির্বাচনের বর্তমান পরিবেশ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তারা নির্বাচনে ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড’ বা সবার জন্য সমান সুযোগ এবং প্রার্থী হিসেবে নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কার কথা জানান।

সম্প্রতি ঢাকায় ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদীর ওপর প্রকাশ্যে হামলার ঘটনা উল্লেখ করে প্রার্থীরা বলেন, এমন পরিস্থিতি সুষ্ঠু নির্বাচনের অন্তরায়। তারা নিরাপদে নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং একটি অবাধ ও সুষ্ঠু ভোটের পরিবেশ নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশন এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এদিকে, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের যশোর জেলা শাখার সভাপতি মিয়া আব্দুল হালিম জানিয়েছেন, তার দল এককভাবে নির্বাচনে অংশ দিতে যশোরে ৬টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে। প্রথমদিন ৫ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। পরবর্তীতে বাকি একটি আসনের প্রার্থী মনোনয়ন সংগ্রহ করবেন। আট দলের সমন্বয়ে গঠিত জোটের বিষয়ে এখুনি কোনো মন্তব্য করতে চাননি তিনি।

তিনি বলেন, আমরা নিজেদের মত করে এগিয়ে রাখছি। দল থেকে জোটের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত জানালে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

