মালদ্বীপ সফরে ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ
ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ ঢাকার ৫২ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে মালদ্বীপ সফর করেছে। সফরকালে প্রতিনিধি দলের মালদ্বীপের প্রতিরক্ষা বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
প্রতিনিধি দলের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা মঙ্গলবার মালদ্বীপে নবনিযুক্ত হাইকমিশনার ড. মো. নাজমুল ইসলামের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন কর্নেল মো. শরিফুল আলম।
হাইকমিশনের হলরুমে অনুষ্ঠিত এ সভায় মিশনের কর্মকর্তা ও তিন বাহিনীর কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এ সময় মালদ্বীপ ও বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক ও সামরিক সম্পর্ক আরও গভীর করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।
স্টাফ কলেজের প্রতিনিধি দলের সৌজন্যে স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে হাইকমিশনের পক্ষ থেকে মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করা হয়। এ সময় হাইকমিশনার নাজমুল ইসলাম, মালদ্বীপ প্রতিরক্ষা বাহিনীতে কর্মরত স্টাফ কলেজের সাবেক গ্র্যাজুয়েট অংশগ্রহণ করেন।
দুই দেশের প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও বৃদ্ধি উভয় দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করা হয়।
দুই দেশের কর্মকর্তারা অভিজ্ঞতা বিনিময়, কৌশলগত পরিকল্পনা এবং ভবিষ্যৎ সহযোগিতার রূপরেখা নিয়ে মতবিনিময় করেন। অনুষ্ঠানের শেষে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে একে অপরের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন সেনা কর্মকর্তারা।
