মালয়েশিয়ায় ভিসা জালিয়াতি: কর্মকর্তার ৮ বছরের কারাদণ্ড

মালয়েশিয়ায় ভিসা জালিয়াতি: কর্মকর্তার ৮ বছরের কারাদণ্ড
মালয়েশিয়া মাই সেকেন্ড হোম ভিসার নথি জালিয়াতির মামলায় অভিবাসন বিভাগের এক কর্মকর্তাকে আট বছরের কারাদণ্ড ও ১ লাখ ৫০ হাজার রিঙ্গিত জরিমানা করেছেন হাইকোর্ট।
বিচারক দাতুক আজহার আব্দুল হামিদ শুক্রবার এ রায় ঘোষণা করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শামসুদ্দিন ইসহাক (৫১) ভানুয়াতুর এক ব্যক্তির জন্য জাল নথি প্রস্তুত করেছিলেন, যা অভিবাসী পাচারের উদ্দেশ্যে ব্যবহার হওয়ার অভিযোগ প্রমাণিত হয়।
জরিমানা পরিশোধে ব্যর্থ হলে তাকে আরও এক বছরের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। তবে আপিলের সময় কারাদণ্ড স্থগিত রেখে জামিনের পরিমাণ ১৫ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৩০ হাজার রিঙ্গিত নির্ধারণ করেছেন আদালত।
রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী জানান, অভিযুক্ত তার সরকারি দায়িত্ব ও জন আস্থার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। এ ধরনের অপরাধ শুধু প্রতিষ্ঠানকেই নয়, জাতীয় নিরাপত্তা ও জনশৃঙ্খলার জন্যও হুমকিস্বরূপ।
এ মামলাটিই মালয়েশিয়ায় অভিবাসী পাচারবিরোধী আইন ২০০৭-এর ২৬ই ধারায় প্রথম দোষী সাব্যস্তের ঘটনা।
এমআরএম/জিকেএস