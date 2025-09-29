মালদ্বীপে নেপালি নারীকে ছুরিকাঘাত, বাংলাদেশি যুবক কারাগারে
মালদ্বীপের হুলহুমালের একটি দোকানে চুরির সময় নেপালি নারী ক্যাশিয়ারকে ছুরিকাঘাতের ঘটনায় এক বাংলাদেশি যুবককে গ্রেফতারের পর আদালত কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।
আদালতের নির্দেশে অভিযুক্ত বাংলাদেশি নাগরিক জাহাঙ্গীর মিয়াকে (২৫) মামলার রায় ঘোষণার আগ পর্যন্ত কারাগারে রাখা হবে।
আরও পড়ুন
মালদ্বীপে নেপালি নারীকে ছুরিকাঘাত, বাংলাদেশি গ্রেফতার
ব্রিটেনে অভিবাসীদের বিরুদ্ধে রাজার হাঁস খাওয়ার অভিযোগ
পুলিশ জানায়, শনিবার চুরির চেষ্টা চালানোর সময় জাহাঙ্গীর মিয়া দোকানের ২১ বছর বয়সী নেপালি নারী ক্যাশিয়ারের গলায় ছুরি চালায়। ঘটনার পরপরই হুলহুমালের পেজ দ্বিতীয় এলাকা থেকে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। সিসিটিভি ফুটেজসহ অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতে তাকে শনাক্ত করা হয়েছে।
রোববার আদালতে রিমান্ড শুনানির জন্য হাজির করার পর বিচারক তাকে রায়ের আগ পর্যন্ত কারাগারে আটক রাখার নির্দেশ দেন।
এমআরএম/জিকেএস