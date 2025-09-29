আমার মতো পার্বতীদের পূজা নেই
অজপাড়া গ্রামের মেয়েটি, নাম তার পার্বতী। মা-বাবা, ভাই, নিয়েই পার্বতীদের দরিদ্র্যতার সংসার! পার্বতীর বড় ভাই প্রকাশ একটা কোম্পানিতে চাকরি করে, পার্বতী শহরে একটি দর্জির দোকানে চাকরি করে। টানাটুনির সংসার তার মধ্যে বেচে থাকার অদম্য যুদ্ধ তবুও যে অন্ত নেই তাদের নতুন নতুন স্বপ্নের! স্বপ্নই বুঝি মানুষের বেঁচের থাকার চাবিকাঠি।
নতুন আরেক সদস্যের আগমনের জন্য স্বপ্নের সিঁড়িতে পা রাখলো পার্বতীর পরিবার, পার্বতীর ভাইয়ের বিয়ে ঠিক হলো, তবে সংসারের ক্ষেত্রে পার্বতীর বড় ভাই খুব উদাসীন! তবে এদিকে পার্বতীরও বিয়ের বয়স হয়েছে, তাতে কী বড় ভাইয়ের বিয়ে বলে কথা, প্রত্যেকটি পরিবারের মেয়েরা চায় তাদের বড় ভাইদের বিয়ের অনুষ্ঠানটা শেষে করে তাদের বিয়ে হউক। ‘পুরুষ বা নারী যেই হোক বিয়ে ব্যাপারটা যার যার ব্যক্তি ইচ্ছে থাকা উচিৎ’।
সকল জল্পনা কল্পনা ও দারিদ্র্যতার সঙ্গে লড়াই করে অবশেষে পার্বতীদের পরিবারে নতুন সদস্যের আগমন হলো। নতুন বউ, নতুন সংসার, তারই সাথে বদলাতে থাকে পরিবারের প্রাণবন্ততা! যদিও পার্বতী ও তার মা বাবা মেনে নিচ্ছিলেন অনেক কিছুই, কারণ তারা হয়ত বুঝতেন পৃথিবীতে সব থেকে বড় লড়াই, সংসার লড়াই! এই লড়াইয়ে ধ্বংসটাই বেশি থাকে। তবুও যে দিনশেষে টিকে থাকার লড়াই করে যেতে হয়!
চলছে জীবন, চলছে যুদ্ধ, চলছে সংসার, তার মধ্যেই এলো দূর্গা পূজার আমেজ। কত আয়োজন, কত প্রয়োজন, কত স্বাদ- আল্লাদ, চারদিকে পূজার কেনাকাটার ধূম কত জল্পনা কল্পনা। কিন্তু পার্বতীর পরিবারের পূজার আয়োজনটা কেমন?
পার্বতীর বড় ভাই আর ভাইয়ের বউ মিলে শহরের বড় শপিং মহলে গেলেন পুজোর শপিং করতে। প্রকাশ তার বউয়ের জন্য প্রায় পনেরো হাজার টাকার শপিং করলেন। অথচ প্রকাশের মাসিক আয় বারো হাজার টাকা। এদিকে বাড়িতে বৃদ্ধা মা বাবা ছোট বোন পার্বতীর কথা তারা একটিবারও ভাবলেন না। শপিং শেষে তারা বাড়ি ফিরলেন। শপিং এর বিষয় নিয়ে পরিবারের কাছে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার কিচ্ছা শুনিয়ে সমাপ্তি দিলেন প্রকাশ ও তার বউ!
কিন্তু মা বাবা বলে কথা আমৃত্যুই ছেলে মেয়েদের সুখের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করে থাকেন। প্রকাশ আর তার বউ তারা যতটুকু সহজে তাদের বুঝিয়েছেন এবং নিজেদের খুব বু্দ্ধিমান ভাবছেন আসলে মোদ্দা কথা হলো মা বাবারা বোঝেন না কী সেটাই ভাবা উচিত! বিষয়টা এমন ছিল যে মায়ের কাছে এসে মামার বাড়ির গল্প বলা হচ্ছে।
এদিকে, সারা দিনের ক্লান্তি শেষে যখন পার্বতী বাড়ি ফিরলো তখন সে দেখতে পেল রঙ্গমঞ্চের ধারাবাহিক নাটকখানা। মুখ থুবড়ে নীরবে সবকিছু হজম করে নিলো পার্বতী। মনে মনে ভাবলো আজ পঞ্চমী, কাল ষষ্ঠী, আর যাই হোক পূজোতে মা বাবাকে নতুন কাপড় পরাতে হবেই।
পরের দিন পার্বতী দর্জির মালিককে বললো দাদা আমাকে এইবার এক মাসের বেতন অগ্রীম দিতে হবে। দর্জির মহাজন জানতে চাইলেন ক্যানো? পার্বতী বললো বেশ কিছুদিন যাবত শরীরটা খুব অসুস্থ। আপনাকেও বলছি না দোকানে কাজের চাপ বেশি। আজ দোকানে আসার পথে ডাক্তার দেখিয়েছিলাম প্রায় তিন হাজার টাকার ওপরে ওষুধ কিনতে হবে। যদি সুস্থ না থাকি তা হলে কাজ করবো কী করে দাদা। দয়া করে আমাকে এই মাসের বেতনের সাথে অগ্রীম আরেক মাসের বেতন দেবেন। আমি’তো আপনার এখানেই কাজ করছি। অবশেষে দর্জির মহাজন টাকা দিলেন।
সারাদিন কাজ করে রাতে বাড়ি ফেরার সময় শপিংমলে গেলো পার্বতী। মায়ের জন্য একটা শাড়ি, বাবার জন্য একটা পাঞ্জাবি, ভাইয়ের জন্য একটা শার্ট, বউদির জন্য একটা শাড়ি, অবশিষ্ট পার্বতীর হাতে আর মাত্র পঞ্চাশ টাকা। শহর থেকে বাড়ি ফিরতে বাস ভাড়া চল্লিশ টাকা। সারা দিনের পরিশ্রম ক্লান্তিময় শরীর কতশত ইচ্ছে’কে ফানুস করে ঘরে ফিরলো পার্বতী। হাসিমাখা মুখ কত উল্লাস মা, বাবা, দাদা, বউদি, এদিকে এসো পূজাতে ৪ দিনের ছুটি পেয়েছি সাথে বোনাসও পেয়েছি তাই সবার জন্য নতুন জামা কাপড় এনেছি। কাল ষষ্টি আমরা সবাই নতুন জামা কাপড় পড়ে পূজো মন্ডপে যাবো।
সবাইকে সবার জামা কাপড় বুঝিয়ে দিলো পার্বতী। হঠাৎ মা আর বাবা পার্বতীকে প্রশ্ন করলেন কি’রে পার্বতী তোর নতুন কাপড় কোথায়? পার্বতী খুব রাগি ভাব দেখিয়ে বললো আর বলো না শাড়ি থেকে ব্লাউজ পিস কেটে ব্লাউজ বানানোর জন্য সুবোধ দার দোকানে দিয়ে এসেছি বলেছে কাল বিকেলে দিয়ে দেবে। বাবা কিছু দিন আগে আমার জন্য যে জামাটা কিনে এনেছিলেন ষষ্টি’তে সেটা পরবো এবং তোমাদের’ নিয়ে বের হবো। প্রথমে বাবার দেওয়া উপহারটা গায়ে লাগিয়ে মন্ডপে যেতে আমারও খুব ইচ্ছে তাই সুবোধ দাকে আর তেমন তাড়াহুড়ো করতে বলি নাই।
আজ ষষ্ঠী, পার্বতী ও তার পুরো পরিবার মিলে পূজো দেখতে বের হলো। শহরে খুব বড় একটি পূজো মন্ডপ আছে সেখানে খুব জাঁকজমকভাবে পূজো হয়। সেখানে গেলো তারা। সবাই দুর্গা মাকে প্রণম করছেন, প্রসাদ খাচ্ছেন, আরতি দেখছেন, হই হুল্লোড় করছেন, আর মনে মনে কত কিছু আশা করছেন!
সেই সাথে কত রকমের আমোদে ফূর্তি হচ্ছে! পার্বতী দাঁড়িয়ে দেখছে আর চোখটা ঝাপসা হয়ে আসছে মনে হচ্ছে চোখের জলে এখনই বন্যা হয়ে যাবে ভেতরে আর্তনাদে সকল ডাক ঢোল বন্ধ হয়ে যাবে। পূজো মন্ডপটা একটা পতিত জমিতে রূপ নেবে। হঠাৎ পার্বতীর মা এসে বললেন কি’রে তুই এখানে একা একা দাঁড়িয়ে কী করছিস যা মাকে প্রণাম করে আয়, আরো কত মন্ডপ দেখার বাকি রয়ে গেছে!
পার্বতী মন্ডপের সামনে গিয়ে দূর্গা মা’কে প্রণাম করে মনে মনে বললো মা’গো আমার মতো পার্বতীদের কোনো পুজো নেই, কোনো আয়োজন নেই, কোনো প্রয়োজন নেই, আছে শুধু বেঁচে থাকার লম্বা একটি দীর্ঘশ্বাস। বিশ্বাস করো প্রতিমা আমার দুর্গা রক্তে মাংসে গড়া আমার ‘মা’ ভালো থাকো প্রতিমা। প্রণাম শেষে প্রণামী বক্স-এ পার্বতীর অবশিষ্ট দশ টাকা দিয়ে এলো।
তারপর বাবাকে বললো বাবা শরীরটা ভালো বোধ করছি না আমাকে একশো টাকা দাও আমি বাড়ি ফিরে যাই তোমারা মন্ডপ দেখে ঘুরে আসো। বাবার কাছ থেকে একশো টাকা নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলো পার্বতী পুজো মন্ডপ থেকে পায়ে হেঁটে গেলো তিন মাইল জায়গা সেখান থেকে নব্বই টাকা দিয়ে বাসে করে বাড়ি ফিরলো পার্বতী।
দিনশেষে এইভাবেই অধিকাংশ পার্বতীরা অদৃশ্য লীলাখেলা’কে মুখ বুঝে সয়ে যায়। এইভাবেই অধিকাংশ পার্বতীরা অনেক আমোদ, প্রমোদ, যল্পনা, কল্পনা, অনলশিখায় পুড়িয়ে এগিয়ে যায় নিজ সত্তায়।
পার্বতীর মতো রক্তে মাংসে সাহসে বুদ্ধিতে শত শত স্বয়ং দুর্গার আর্বিভাব হোক।
লেখা: পিকলু চক্রবর্তী, কবি ও সংবাদ কর্মী
