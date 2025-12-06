ড্রয়ের পর গ্রুপসঙ্গীদের নিয়ে যা বললেন স্কালোনি

ড্রয়ের পর গ্রুপসঙ্গীদের নিয়ে যা বললেন স্কালোনি
২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে ‘জে’ গ্রুপে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। তাদের গ্রুপসঙ্গী আলজেরিয়া, অস্ট্রিয়া এবং জর্ডান। আপাতদৃষ্টিতে আর্জেন্টিনা সহজ গ্রুপে পড়েছে বলে মনে হলেও, বিশ্বকাপে কেউ কাউকে ছাড় দেওয়ার নয়।
গতরাতে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে বিশ্বকাপ ড্র অনুষ্ঠানে ছিলেন আর্জেন্টাইন কোচ লিওনেল স্কালোনি। নিজের প্রতিপক্ষ আলজেরিয়াকে কথা বলতে গিয়ে ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিষয়ও টেনে আনেন, ‘আমি আলজেরিয়ার কোচকে চিনি। লাৎসিওতে তিনি আমারও কোচ ছিলেন। এটা জাতীয় দল এবং সেখানে গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়রা আছেন। তাদের ডেভেলপমেন্ট কাঠামো ফ্রান্সসহ অন্যান্য দলকে প্রতিভা জোগায়।’
এরপর তিনি মন্তব্য করেন গ্রুপের বাকি দুই দল অস্ট্রিয়া ও জর্ডানকে নিয়েও। প্রথমে অস্ট্রিয়াকে নিয়ে তিনি বলেন, ‘অস্ট্রিয়া দুর্দান্ত বাছাইপর্ব খেলেছে। ওরাও শক্ত প্রতিপক্ষ, যাদের বিপক্ষে প্রস্তুতি নিতে হবে। জর্ডানকে আমরা সবচেয়ে কম চিনি, কিন্তু তারা যেহেতু এই পর্যায়ে এসেছে, তার কারণ আছে।’
স্কালোনির ব্যাখ্যা, ‘ম্যাচ খেলতে হয়। আগে থেকেই কিছু ঠিক স্থির নয়। এই গ্রুপে আমাদের সর্বোচ্চটা দিতে হবে এবং এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।’
গ্রুপ পর্বের পর তিনি কথা বলেছেন পরের রাউন্ডের ম্যাচ নিয়েও। শেষ ৩২-এ স্পেন এবং উরুগুয়ের বিপক্ষে খেলা হতে পারে। দল দুটি ‘এইচ’ গ্রুপে খেলছে সৌদি আরব ও কেপ ভার্দের সঙ্গে। স্কালোনি বলেন ‘স্পেন–উরুগুয়ের গ্রুপ থেকে যদি কোনো দলের মুখোমুখি হই, সেটা কঠিন ম্যাচ হবে। কিন্তু আগে আমাদের গ্রুপ থেকেই উঠতে হবে।’
ড্র অনুষ্ঠান শুরুর আগে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের অংশ ছিলেন স্কালোনি। মঞ্চে ২০২২ বিশ্বকাপ ট্রফিটি আনেন তিনি। সেই বিশেষ মুহূর্তের কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘ড্রয়ের আগে স্কালোনি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে ২০২২–এর বিশ্বকাপজয়ী ট্রফিটি মঞ্চে নিয়ে আসেন।
এ নিয়ে তিনি বলেন, ‘এটা ছিল আবেগঘন মুহূর্ত, আর একইসঙ্গে কিছুটা নার্ভাস লাগার মতোও। আবার ট্রফিটাকে পাশে পাওয়া খুব তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। আশা করি সবাই উপভোগ করেছেন। আমরা বর্তমান চ্যাম্পিয়ন হিসেবে এসেছি। আবার ট্রফিটা তোলা এবং নিশ্চিত হওয়া যে এটা সত্যিকারের ট্রফিই—এতে ভীষণ আবেগ তৈরি হয়েছিল। আমাকে গ্লাভস ছাড়া ট্রফিটা ছুঁতেও দেয়নি।
শেষে সমর্থকদের উদ্দেশে বার্তা দেন স্কালোনি, ‘গতকাল আমার দুশ্চিন্তা ছিল না, কিন্তু আজ ছিল—অপেক্ষা আর মনোযোগের কারণে। ২০২২–এ যেমন বলেছিলাম, সহজ প্রতিপক্ষ বলে কিছু নেই। ম্যাচ খেলতে হয়, আর এখনো আমরা নক–আউটের সম্ভাব্য পথটাও জানি না। কিছুই নিশ্চিত নয়।’
নিজেকে নার্ভাস বললেও সমর্থকদের দিয়েছেন আশাও, ‘আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো এবং গত বিশ্বকাপে যা করেছি সেটাই করতে চাই: সবটুকু উজাড় করে দেওয়া, কোনোভাবেই হাল না ছাড়া, এবং এ পর্যন্ত যে মানসিকতা নিয়ে খেলেছি সেভাবেই এগিয়ে যাওয়া।’
