শিল্পকলার মঞ্চে ‘শয়তান’

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:০২ পিএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫
শয়তান নাটকের একটি দৃশ্য

কাহলিল জিবরানের বিশ্বখ্যাত ‘স্যাটান’ গল্প অবলম্বনে নির্মিত নাটক ‘শয়তান’ এবার উঠছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মঞ্চে। শব্দ থিয়েটারের জনপ্রিয় এই প্রযোজনা শনিবার (৬ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৭টায় জাতীয় নাট্যশালার মূল মিলনায়তনে প্রদর্শিত হবে। এর আগে দেশের অন্তত সাতটি জেলায় সফলভাবে মঞ্চায়িত হয়েছে নাটকটি।

নাট্যকার ও নির্দেশক মাস্উদ জামানের মঞ্চরূপে তৈরি ‘শয়তান’ মানবচেতনা, নৈতিকতা, পাপ-পুণ্য এবং আত্মদ্বন্দ্বের দার্শনিক প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায় দর্শকদের। ধর্মীয় ও সামাজিক কাঠামোর বিপরীতে দাঁড়িয়ে ‘শয়তান’ চরিত্রের অনুসন্ধান নাটকটিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে বলে জানিয়েছে দলটি।

ঢাকায় প্রদর্শনী উপলক্ষে বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) যশোর শিল্পকলা একাডেমিতে সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করে শব্দ থিয়েটার। এতে উপস্থিত ছিলেন নাট্যকার ও নির্দেশক মাস্উদ জামান, প্রচার সম্পাদক পিয়াশ মন্ডল, দপ্তর সম্পাদক তানভীর হাসান এবং অভিনেতা বনিফেস।

তারা জানান, দর্শকের আগ্রহ ও প্রশংসার কারণেই ঢাকায় প্রথমবারের মতো ‘শয়তান’ মঞ্চায়নের আয়োজন। নাটকের দার্শনিক ভাবনা, অভিনয়শৈলী এবং নান্দনিক মঞ্চসজ্জা প্রতিবারই দর্শকের বিশেষ প্রশংসা কুড়িয়েছে।

শব্দ থিয়েটার বলছে, ঢাকার দর্শকদের জন্য এটি হবে এক ভিন্নধর্মী নাট্যযাত্রা। সেখানে সংবেদনশীল অভিনয়, গভীর বয়ান এবং চিত্তাকর্ষক মঞ্চসজ্জা মিলিয়ে তৈরি হবে নতুন এক থিয়েটার অভিজ্ঞতা।

নাটকের টিকিটের মূল্য ১০০ ও ২০০ টাকা। আজ শনিবার (৬ ডিসেম্বর) জাতীয় নাট্যশালার হল কাউন্টার এবং অনলাইনে টিকিট পাওয়া যাবে।

 

