মালদ্বীপ
‘ওপেন ভিসা’র নামে অবৈধভাবে কাজ করা বিদেশিদের নির্বাসনের ঘোষণা
মালদ্বীপে ‘ওপেন ভিসা’র নামে অবৈধভাবে কাজ করা বিদেশিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে দেশটির ইমিগ্রেশন বিভাগ।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ভিসার শর্ত ভঙ্গ করলে কর্মীদের পুলিশি হেফাজতে নিয়ে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হবে এবং সংশ্লিষ্ট নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধেও মামলা হতে পারে।
মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) ইমিগ্রেশন বিভাগের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অবৈধ বাণিজ্য ও অনুমোদিতহীন কাজের সঙ্গে জড়িত বিদেশিদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয়েছে।
অভিযানে দেখা যায়, অনেক বিদেশি তাদের ভিসা বা পারমিটের বাইরে কাজ করছে অথবা এমন কাজে যুক্ত হচ্ছে যার অনুমতি তাদের দেওয়া হয়নি।
স্থানীয় গণমাধ্যম সান এমভি জানিয়েছে, ইমিগ্রেশন বিভাগ স্পষ্ট করেছে, বিদেশিরা কেবল নির্ধারিত কর্মস্থলেই কাজ করতে পারবেন। স্ব-কর্মসংস্থান বা ব্যবসা থেকে আর্থিক লাভ বৈধ কিংবা অনুমতি নয়। ‘ওপেন ভিসা’র নামে কোনো ধরনের চাকরি মালদ্বীপে অনুমোদিত নয়।
নিয়োগকর্তাদের সতর্ক করে ইমিগ্রেশন বলেছে, কর্মীদের অন্যত্র কাজে পাঠানো হলে নির্বাসনের পাশাপাশি নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধেও মামলা হবে।
এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হচ্ছে বিদেশি কর্মীদের কর্মকাণ্ডকে আইনসম্মত কাঠামোর মধ্যে আনা এবং জাতীয় অর্থনীতি ও সামাজিক নিরাপত্তার ওপর চাপ হ্রাস করা।
এছাড়া, প্রায় দুই বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা সরকার জানিয়েছে, তাদের প্রথম তিন বছরের মধ্যেই অবৈধ অভিবাসন সমস্যার সমাধান করা হবে। এর অংশ হিসেবে অবৈধ বিদেশিদের শনাক্তে অভিযান চালানোর পাশাপাশি দেশে বসবাসরত সব বিদেশির তথ্য সংগ্রহের কাজও শুরু হয়েছে।
এমআরএম