মালয়েশিয়ায় কোম্পানির অর্থ আত্মসাৎ করে ৩ বাংলাদেশি লাপাত্তা

মালয়েশিয়ায় কোম্পানির অর্থ আত্মসাৎ করে ৩ বাংলাদেশি লাপাত্তা
মালয়েশিয়ার একটি বিক্রয় ও বিতরণ কোম্পানি তিন বাংলাদেশি কর্মীর প্রতারণার শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রতিষ্ঠানটির দাবি, অভিযুক্তরা বিভিন্ন ক্রেডিট গ্রাহকের কাছ থেকে প্রায় ৭৫ হাজার রিঙ্গিত সংগ্রহ করে আত্মসাৎ করেছেন। তারা এখন লাপাত্তা।
অভিযুক্তরা হলেন বাগেরহাটের মো. জুয়েল হাওলাদার, ঠাকুরগাঁওয়ের মো. মিজান ও মুন্সিগঞ্জের নাহিদ সরকার। তাদের মধ্যে জুয়েল ১৯ হাজার, মিজান ৩৬ হাজার ও নাহিদ ২০ হাজার রিঙ্গিত আত্মসাৎ করেছেন।
কোম্পানি সূত্রে জানা গেছে, নাহিদ আগস্টের শেষ সপ্তাহ থেকে কর্মস্থলে অনুপস্থিত এবং তার বিরুদ্ধে এরই মধ্যে থানায় অর্থ জালিয়াতির মামলা হয়েছে। অন্য দুজন ৯ সেপ্টেম্বর থেকে গা ঢাকা দিয়েছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে মামলা প্রক্রিয়াধীন।
এ নিয়ে কথা হলে অভিযুক্তদের এক সহকর্মী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ‘এ ধরনের ঘটনায় শুধু কোম্পানির ক্ষতি নয়, বরং বাংলাদেশের শ্রমবাজার ও ভাবমূর্তির জন্যও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। মালয়েশিয়ার নিয়োগদাতারা আরও সতর্ক হয়ে যাচ্ছেন।’
এ বিষয়ে কোম্পানির স্থানীয় পরিচালক মোহাম্মদ নিজাম শাহ বিন দাউদ জানান, তারা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহযোগিতায় ঘটনাটির তদন্ত করছেন এবং দ্রুত বিচারের আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।
কোম্পানিটি গ্রাহক ও ব্যবসায়ীদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে এবং অভিযুক্তদের সম্পর্কে তথ্য পেলে স্থানীয় থানায় জানানোর অনুরোধ করেছে।
