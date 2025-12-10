গ্লোবাল এডুকেশন অ্যাওয়ার্ড পেলেন ড. নাজমুল হাসান

গ্লোবাল এডুকেশন অ্যাওয়ার্ড পেলেন ড. নাজমুল হাসান
থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ‘গ্লোবাল এডুকেশন অ্যাওয়ার্ড ২০২৫’-এ সম্মাননা পেয়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশি শিক্ষাবিদ অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ড. মোহাম্মদ নাজমুল হাসান মাজিজ।
গত ৬ ডিসেম্বর ব্যাংককের আমারি হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাকে ‘আউটস্ট্যান্ডিং কন্ট্রিবিউশন ফর হায়ার এডুকেশন অ্যাওয়ার্ড’ দেওয়া হয়।
এর মাত্র দুই সপ্তাহ আগে, ২৩ নভেম্বর মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত ‘দ্য ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডস সামিট’ এ তিনি লাভ করেন ‘ইন্টারন্যাশনাল প্রাইড অ্যাওয়ার্ড’। টানা দুটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন তার পেশাগত সাফল্যে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।
আয়োজক প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল এক্সিলেন্স কনক্লেভ জানায়, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণাক্ষেত্রে ড. নাজমুলের বিশেষ অবদান, আন্তর্জাতিক গবেষণা ও অ্যাকাডেমিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষা ব্যবস্থার উৎকর্ষে তার ধারাবাহিক ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে এ সম্মাননা দেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশি গবেষকদের অগ্রযাত্রায় এটি আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলেও উল্লেখ করা হয়।
বর্তমানে ড. নাজমুল হাসান কুয়ালালামপুরের পেরদানা ইউনিভার্সিটিতে রিসার্চ ম্যানেজমেন্ট সেন্টারের ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। পাশাপাশি তিনি গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব মেডিসিনে মেডিকেল মাইক্রোবায়োলজির সহযোগী অধ্যাপক, এডুকেশন পলিসি অ্যান্ড কারিকুলাম কমিটির সভাপতি এবং ইউনিভার্সিটির সিনেট সদস্য হিসেবেও কাজ করছেন।
তার এই অর্জন প্রবাসী বাংলাদেশি শিক্ষাবিদ সমাজের জন্য এক গৌরবের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।
এমআরএম