‘১০০’ উইকেটের ক্লাবে ভারতের দ্বিতীয় বুমরাহ, বাংলাদেশের তিনজন

‘১০০’ উইকেটের ক্লাবে ভারতের দ্বিতীয় বুমরাহ, বাংলাদেশের তিনজন
সামনে ঘরের মাঠে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ভারত স্পষ্টতই ফেবারিট। বিশ্বকাপের আগে আরও একবার শক্তির জানান দিলো সূর্যকুমার যাদবের দল।
কটকে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১০২ রানের বিশাল ব্যবধানে হারালো ভারত। এই জয়ে পাঁচ ম্যাচ সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেলো স্বাগতিকরা।
ভারতের ১৭৫ রানের জবাবে মাত্র ১২.৩ ওভারে ৭৪ রানেই গুটিয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। টি-টোয়েন্টিতে এটিই তাদের সর্বনিম্ন দলীয় সংগ্রহ।
প্রোটিয়াদের এই লজ্জায় ফেলার দিন টি-টোয়েন্টিতে ভারতের দ্বিতীয় বোলার হিসেবে ১০০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন জাসপ্রিত বুমরাহ। তার আগে ভারতের একমাত্র বোলার হিসেবে এই ফরম্যাটে ১০০ উইকেট ছিল কেবল অর্শদিপ সিংয়ের (এখন ১০৭ উইকেট)।
১০০ উইকেটের ক্লাবে ভারতের মাত্র দুইজন থাকলেও বাংলাদেশের আছেন তিনজন। এর মধ্যে দুইজন আবার সেরা পাঁচের মধ্যেই।
১৮২ উইকেট নিয়ে তালিকায় সবার ওপরে আছেন আফগানিস্তানের রশিদ খান। নিউজিল্যান্ডের টিম সাউদির শিকার ১৬৪ উইকেট।
তিন নম্বরেই আছেন বাংলাদেশের মোস্তাফিজুর রহমান। কাটার মাস্টারের উইকেটসংখ্যা এখন ১৬৮টি। ১৪৯ উইকেট নিয়ে পাঁচ নম্বরে আছেন সাকিব আল হাসান।
বাংলাদেশের আরও একজন বোলারের টি-টোয়েন্টিতে ১০০ উইকেট আছে। তিনি তাসকিন আহমেদ। টাইগার গতিতারকার নামের পাশে আছে ১০৬ উইকেট।
