মালয়েশিয়ায় ডা. মীর আনিসুজ্জামান মারা গেছেন

মালয়েশিয়ায় ডা. মীর আনিসুজ্জামান মারা গেছেন
মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরের গ্লেনইগলস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় কুষ্টিয়ার কৃতি সন্তান রোটারিয়ান ড. মীর আনিসুজ্জামান (৮১), মারা গেছেন। শনিবার (৬ ডিসেম্বর) স্থানীয় সময় বিকেল ৪টা ৩৯ মিনিটে মারা যান। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)
পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, আনিসুজ্জামানের নামাজে জানাজা ঢাকা গুলশান কেন্দ্রীয় আজাদ মসজিদ, গুলশান অ্যাভিনিউ, গুলশান ২ এ (মঙ্গলবার) সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে এবং জানাজা শেষে মরদেহ কুষ্টিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে বাদ এশা বটতৈল মীর আবু আব্দুল্লাহ হাইস্কুল প্রাঙ্গণে দ্বিতীয় জানাজা শেষে কুষ্টিয়া মীরবাড়ি পারিবারিক কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন হবে।
ডা. মীর আনিসুজ্জামান কুষ্টিয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করে দেশে স্নাতক শেষে উচ্চশিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে এমবিএ ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। গার্মেন্টস, শিপিং ও লজিস্টিকসসহ বহু খাতে তিনি সফল শিল্পপতি ও বিনিয়োগকারী হিসেবে সুনাম কুড়িয়েছেন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
তিনি রোটারি ইন্টারন্যাশনালের পাস্ট ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর (PDG) ও ‘ডাতো’ উপাধিপ্রাপ্ত একজন বিশিষ্ট রোটারিয়ান ছিলেন। কুষ্টিয়া ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিশেষ করে নিরাপদ পানির প্রকল্পে তার আর্থিক সহায়তা ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বহু মানুষের জীবনমান উন্নত হয়েছে; কুষ্টিয়ায় রোটারি ক্লাবের প্রকল্পে ব্যক্তিগত উদ্যোগে উল্লেখযোগ্য অনুদান দেওয়ায় সহকর্মীরা তাকে ‘কুষ্টিয়ার গর্ব’ বলে আখ্যায়িত করেছেন।
ডা. মীর আনিসুজ্জামানের মৃত্যুতে রোটারি পরিবারের পাশাপাশি দেশ‑বিদেশের শিল্পমহল, শিক্ষা‑সংস্কৃতি অঙ্গন ও নিজ জেলা কুষ্টিয়ায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
তার মৃত্যুতে মালয়েশিয়া প্রবাসী ব্যবসায়ী মো. মোশাররফ হোসেন, মালয়েশিয়া বাংলাদেশ ফোরাম অ্যাসোসিয়েশনের ফাউন্ডার মেম্বার বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা মো. মাসুদুর রহমানসহ মালয়েশিয়া প্রবাসীরা গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।
এদিকে নানা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শ্রদ্ধা আর প্রার্থনায় মানুষ তার মানবকল্যাণমূলক কর্ম ও কুষ্টিয়ার জন্য গর্বিত অবদান স্মরণ করছেন।
