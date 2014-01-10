হাদিকে উৎসর্গ

জার্সি উন্মোচন অনুষ্ঠান না করার সিদ্ধান্ত রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের

ক্রীড়া প্রতিবেদক ক্রীড়া প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:০২ পিএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে শোকাহত পুরো দেশ। রাষ্ট্রীয়ভাবে আজ শনিবার শোক পালন করা হচ্ছে।

এবার বিপিএলের দল রাজশাহী ওয়ারিয়র্স হাদির স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তাদের অফিসিয়াল দলীয় জার্সি উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শনিবার এক বিবৃতিতে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি জানায় হাদির আত্মত্যাগ ও অবদানকে সম্মান জানাতেই এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

রাজশাহী ওয়ারিয়র্স কর্তৃপক্ষ আরও জানায়, আনুষ্ঠানিক কোনো জার্সি উন্মোচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে না। এর পরিবর্তে, উপযুক্ত সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে স্মরণীয় এই জার্সিটি প্রকাশ করা হবে।

ফ্র্যাঞ্চাইজিটির মতে, এই উদ্যোগ শহীদ হাদির প্রতি সম্মান ও কৃতজ্ঞতার প্রতীক। একই সঙ্গে এটি ঐক্য, শ্রদ্ধা ও স্মৃতিচারণের একটি বার্তা বহন করবে, যা খেলোয়াড় ও সমর্থকদের অনুপ্রেরণা জোগাবে।

জার্সি প্রকাশ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সময়মতো জানানো হবে বলে জানিয়েছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স কর্তৃপক্ষ।

