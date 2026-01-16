  2. প্রবাস

মালয়েশিয়ায় আটক বাংলাদেশিদের দেখতে ক্যাম্প পরিদর্শনে হাইকমিশন

আহমাদুল কবির
আহমাদুল কবির আহমাদুল কবির , মালয়েশিয়া প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:২০ পিএম, ১৬ জানুয়ারি ২০২৬
মালয়েশিয়ায় আটক বাংলাদেশিদের দেখতে ক্যাম্প পরিদর্শনে হাইকমিশন
মালয়েশিয়ার ক্যাম্পে আটক বাংলাদেশিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ/ছবি: সংগৃহীত

মালয়েশিয়ায় আটক বাংলাদেশি নাগরিকদের খোঁজখবর ও কনস্যুলার সহায়তা দেওয়া অব্যাহত রেখেছে বাংলাদেশ হাইকমিশন। এরই ধারাবাহিকতায় হাইকমিশনের মিনিস্টার (লেবার) মো. সিদ্দিকুর রহমান ১৩ ও ১৪ জানুয়ারি বারাংগান ইমিগ্রেশন ক্যাম্প এবং কেমায়ান ডিটেনশন ক্যাম্প পরিদর্শন করেন।

সিদ্দিকুর রহমান পরিদর্শনকালে ক্যাম্পে আটক থাকা মোট ১১৭ জন বাংলাদেশির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলে তাদের ব্যক্তিগত সমস্যা, আইনগত জটিলতা ও দেশে প্রত্যাবর্তন-সংক্রান্ত বিষয়গুলো শোনেন। এসময় প্রয়োজনীয় কনস্যুলার সেবা দেওয়া এবং যাদের প্রত্যাবর্তনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন, তাদের জন্য ভ্রমণ অনুমতি ও বিমানের টিকিটের ব্যবস্থা করা হয়। পাশাপাশি আটক প্রবাসীদের অনুরোধে বাংলাদেশে অবস্থানরত স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগের উদ্যোগও নেওয়া হয়।

মালয়েশিয়ায় আটক বাংলাদেশিদের দেখতে ক্যাম্প পরিদর্শনে হাইকমিশন

পরিদর্শন শেষে ক্যাম্প কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এক বৈঠকে মিনিস্টার (লেবার) আটক বাংলাদেশিদের বিভিন্ন অসুবিধা তুলে ধরেন। এছাড়া প্রয়োজনীয় ও মানসম্মত খাবার সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং মানবিক আচরণ বজায় রাখার অনুরোধ জানান তিনি।

এছাড়া, গত ১২ ও ১৩ জানুয়ারি বাংলাদেশ হাইকমিশনের কাউন্সিলর (লেবার) সৈয়দ শরিফুল ইসলাম জোহর রাজ্যের পেকেনানাস ডিটেনশন ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। বর্তমানে ওই ক্যাম্পে বাংলাদেশি পরিচয়ে ৬০ জন আটক রয়েছেন।

পরিদর্শনকালে হাইকমিশনের প্রতিনিধিদল প্রত্যেকের সাক্ষাৎকার নিয়ে তাদের পরিচয় যাচাই ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে। এসময় বাংলাদেশি নাগরিকদের প্রয়োজনীয় কনস্যুলার সেবা এবং ভ্রমণ অনুমতি-সংক্রান্ত সহায়তা দেওয়া হয়।

হাইকমিশন জানিয়েছে, মালয়েশিয়ায় আটক বাংলাদেশি নাগরিকদের অধিকার সুরক্ষা, মানবিক সহায়তা ও দ্রুত দেশে প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করতে এ ধরনের পরিদর্শন ও কার্যক্রম নিয়মিতভাবে অব্যাহত থাকবে।

একিউএফ

প্রবাস জীবনের অভিজ্ঞতা, ভ্রমণ, গল্প-আড্ডা, আনন্দ-বেদনা, অনুভূতি, স্বদেশের স্মৃতিচারণ, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক লেখা পাঠাতে পারেন। ছবিসহ লেখা পাঠানোর ঠিকানা - [email protected]