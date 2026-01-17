  2. প্রবাস

আহমাদুল কবির
প্রকাশিত: ০৯:২৫ পিএম, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬
মালয়েশিয়ায় লরি উল্টে ২ বাংলাদেশি নিহত, গুরুতর আহত ১
মালয়েশিয়ার পেহাংয়ে বাংলাদেশি শ্রমিকদের নিয়ে উল্টে যাওয়া লরি/ছবি: সংগৃহীত

মালয়েশিয়ার পেহাংয়ে লরি উল্টে দুই বাংলাদেশি শ্রমিক নিহত ও একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। তারা পামওয়েল বাগানের শ্রমিক ছিলেন।

শনিবার (১৭ জানুয়ারি) স্থানীয় সময় দুপুর আড়াইটার দিকে রোমপিন জেলার কামপুং পেরভিরা জয়ার কাছে জালান ফেলদা সেলানচার-ফেলদা রেডং সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এনএসটি অনলাইনের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

নিহত দুজন হলেন মো. কাদের (৩৪) ও মো. ডালিম (৩০)। দুর্ঘটনায় বাংলাদেশি লরিচালক অক্ষত থাকলেও পেছনে থাকা আরেক শ্রমিক গুরুতর আহত হন।

রোমপিন জেলা পুলিশ সুপার শরিফ শাই শরিফ মন্দোই জানান, চারজন বিদেশি শ্রমিক একটি লরিতে করে কীটনাশক বহন করছিলেন। লরির সামনে চালকসহ দুজন এবং পেছনে আরও দুজন অবস্থান করছিলেন।

প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, লরিচালক একটি গাড়িকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের বাম পাশে উল্টে যায়। এতে সামনের আসনে থাকা মো. কাদের ও পেছনের যাত্রী মো. ডালিম ঘটনাস্থলেই মারা যান।

দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিককে সেগামাত হাসপাতালের রেড জোনে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। দুজনের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মুয়াদজাম শাহ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকা সত্ত্বেও ওই ব্যক্তিকে লরি চালাতে দেওয়ার বিষয়ে গাড়ির মালিককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। চারজনেরই বৈধ ভ্রমণ নথি ও বাগানে কাজের অনুমতিপত্র ছিল বলে নিশ্চিত করেছে পুলিশ।

ঘটনাটি সড়ক পরিবহন আইনে তদন্তাধীন রয়েছে। এই ধারায় দোষ প্রমাণিত হলে সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ড এবং সর্বোচ্চ ৫০ হাজার রিঙ্গিত জরিমানার বিধান রয়েছে।

