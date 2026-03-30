  2. প্রবাস

আহমাদুল কবির , মালয়েশিয়া প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০২:৩২ পিএম, ৩০ মার্চ ২০২৬
মালয়েশিয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের মিলনমেলা
ছবি-সংগৃহীত

মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে উৎসবমুখর পরিবেশে মহান স্বাধীনতা দিবস ও ঈদুল ফিতর উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রবাসীদের মিলনমেলা। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মালয়েশিয়া শাখার উদ্যোগে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রবাসীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো।

রোববার বিকেল সাড়ে ৪টায় কুয়ালালামপুরের জি টাওয়ার হোটেলে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

এরপর জাতীয় সংগীত ও দলীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে দেশাত্মবোধের আবহ ছড়িয়ে পড়ে পুরো মিলনায়তনে।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভোলা-৪ আসনের সংসদ সদস্য ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম নয়ন এমপি।

তিনি বলেন, দীর্ঘ ১৭ বছরের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের পর একটি নতুন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে, যা দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রাকে আরও বেগবান করবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএনপি মালয়েশিয়ার সভাপতি প্রকৌশলী বাদলুর রহমান খান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন দফতর সম্পাদক মো. আমিনুল ইসলাম (রতন) ও সহ-দফতর সম্পাদক এ কে এম হাবিবুর রহমান শিশির।

jagonews24

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বিএনপির সহ-সাধারণ সম্পাদক কাজী সালাউদ্দিন, সহ-সভাপতি ড. এস এম রহমান তনু, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ড. অলি উল্যাহ জাহিদ, ফজলুল করিম সোহরাবসহ বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতারা।

এ সময় বিএনপি ও এর অঙ্গ-সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন, যা অনুষ্ঠানে প্রাণচাঞ্চল্য যোগ করে।

আলোচনা সভা শেষে প্রবাসীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। গান, পরিবেশনা ও আনন্দঘন আয়োজন প্রবাস জীবনে এনে দেয় স্বদেশের ছোঁয়া।

বক্তারা প্রবাসে থেকেও দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং স্বাধীনতা দিবসের চেতনাকে সমুন্নত রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। একইসঙ্গে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করতে এমন মিলনমেলার আয়োজনকে সাধুবাদ জানান তারা।

সব মিলিয়ে, প্রবাসীদের মিলনমেলা হয়ে উঠেছিল প্রবাসে বসেই দেশপ্রেম, ঐক্য ও উৎসবের এক অনন্য মিলনমঞ্চ।

এমআরএম

প্রবাস জীবনের অভিজ্ঞতা, ভ্রমণ, গল্প-আড্ডা, আনন্দ-বেদনা, অনুভূতি, স্বদেশের স্মৃতিচারণ, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক লেখা পাঠাতে পারেন। ছবিসহ লেখা পাঠানোর ঠিকানা - [email protected]