‘প্যালেস্টাইন অ্যাকশন’ সমর্থকদের গ্রেফতারে ফের কঠোর হচ্ছে পুলিশ

এস ইসলাম এস ইসলাম , লন্ডন থেকে
প্রকাশিত: ০৩:২৬ পিএম, ৩০ মার্চ ২০২৬
এআই দিয়ে বানানো ছবি

যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডনে বিক্ষোভকারীদের গ্রেফতার কার্যক্রম আবারও শুরু করতে যাচ্ছে মেট্রোপলিটন পুলিশ। বিশেষ করে নিষিদ্ধ সংগঠন ‌‘প্যালেস্টাইন অ্যাকশন’-এর প্রতি সমর্থন জানানো ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ কর্তৃপক্ষ।

লন্ডন ইভিনিং স্ট্যান্ডার্ডের প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে হাইকোর্ট সরকারের আরোপিত নিষেধাজ্ঞাকে অবৈধ ঘোষণা করার পর মেট্রোপলিটন পুলিশ সাময়িকভাবে গ্রেফতার বন্ধ করেছিল। তবে সরকার এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করায় পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়েছে।

পুলিশের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, আদালতের রায় চূড়ান্তভাবে কার্যকর হতে এখনো বেশ সময় লাগতে পারে। আপিলের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সংগঠনটি আইনগতভাবে নিষিদ্ধই থাকবে। ফলে বর্তমান আইনের ভিত্তিতেই আইন প্রয়োগ করতে বাধ্য তারা।

এই অবস্থায়, কেউ যদি প্রকাশ্যে প্যালেস্টাইন অ্যাকশনের প্রতি সমর্থন জানায়—যেমন প্ল্যাকার্ড বহন করা বা স্লোগান দেওয়া—তাহলে তা আইনত অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। যুক্তরাজ্যের সন্ত্রাসবিরোধী আইনে নিষিদ্ধ সংগঠনকে সমর্থন করলে সর্বোচ্চ ১৪ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে।

গত বছর সংগঠনটি নিষিদ্ধ ঘোষণার পর থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ২ হাজার ৭০০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন বিক্ষোভে অংশ নিয়ে “I support Palestine Action” লেখা প্ল্যাকার্ড বহন করেছিলেন।

অন্যদিকে, এই নিষেধাজ্ঞা নিয়ে চলমান আইনি লড়াইয়ের কারণে শতাধিক মামলার বিচার প্রক্রিয়া আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। আদালতের আপিলের রায় না আসা পর্যন্ত এসব মামলার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিতই থাকছে।

সার্বিকভাবে, এই পরিস্থিতি যুক্তরাজ্যে মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং জাতীয় নিরাপত্তা আইনের প্রয়োগ—এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য নিয়ে নতুন করে বিতর্ক তৈরি করেছে।

