  2. ধর্ম

নামাজের সময়সূচি: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ইসলাম ডেস্ক
ইসলাম ডেস্ক ইসলাম ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৫৬ এএম, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নামাজের সময়সূচি: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫

আজ মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ইংরেজি, ১ আশ্বিন ১৪৩২ বাংলা, ২৩ রবিউল আউয়াল ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো-

নামাজের সময়সূচি

> ফজর- ৪:৩০ মিনিট।

> জোহর- ১১:৫৭ মিনিট।

> আসর- ৪:১৯ মিনিট।

> মাগরিব- ৬:০৬ মিনিট।

> ইশা- ৭:২০ মিনিট।

 

> আজ সূর্যাস্ত- ৬:০১ মিনিট।

> আজ সূর্যোদয়- ৫:৪৫ মিনিট।

 

বিভাগীয় শহরের জন্য উল্লেখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগে সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, তা হলো-

 

বিয়োগ করতে হবে-

> চট্টগ্রাম: -০৫ মিনিট।

> সিলেট: -০৬ মিনিট।

 

যোগ করতে হবে-

> খুলনা: +০৩ মিনিট।

> রাজশাহী: +০৭ মিনিট।

> রংপুর: +০৮ মিনিট।

> বরিশাল: +০১ মিনিট।

তথ্যসূত্র: ইসলামিক ফাউন্ডেশন

ওএফএফ/কেএইচকে

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।