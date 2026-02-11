  2. ধর্ম

ইতিবাচক সংস্কারের প্রশ্নে আমরা ‘হ্যাঁ’-এর পক্ষে: শায়খ আহমাদুল্লাহ

ইসলাম ডেস্ক
ইসলাম ডেস্ক ইসলাম ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:০৯ এএম, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ইতিবাচক সংস্কারের প্রশ্নে আমরা ‘হ্যাঁ’-এর পক্ষে: শায়খ আহমাদুল্লাহ
শায়খ আহমাদুল্লাহ ছবি: ফেসবুক

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সঙ্গে অনুষ্ঠিতব্য গণভোটে ‘হ্যাঁ’-এর পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন জনপ্রিয় আলেম ও আলোচক আস সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান শায়খ আহমাদুল্লাহ।

বুধবার (১১ ফেব্রয়ারি) ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড পেজে দেওয়া এক পোস্টে তিনি বলেন, ইতিবাচক সংস্কার ও পরিবর্তনের প্রশ্নে আমরা 'হ্যাঁ'-এর পক্ষে।

তবে সংস্কার সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রেখে কার্যকর করতে হবে উল্লেখ করে শায়খ আহমাদুল্লাহ বলেন, এ ক্ষেত্রে কোন প্রকার ব্যত্যয় যেন না ঘটে তা নিশ্চিত করতে চূড়ান্ত সংস্কার কার্যক্রমে প্রতিনিধিত্বশীল আলেমদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা নির্বাচিত সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত হবে।

শায়খ আহমাদুল্লাহ আরও বলেন, ‘হ্যাঁ’ ভোট মানে যেন যে কোনো পরিবর্তন নয়, বরং ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ অক্ষুন্ন রেখে পরিবর্তনের অঙ্গীকার হয়।

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতিবার) সারাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। পাশাপাশি জুলাই সনদ অনুযায়ী রাষ্ট্র সংস্কারের প্রশ্নে গণভোটও অনুষ্ঠিত হবে। ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে গিয়ে দুটি আলাদা ব্যালটে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, একটি ব্যালট থাকবে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য, যেখানে ভোটাররা তাদের পছন্দের সংসদ সদস্য প্রার্থীর প্রতীকে ভোট দেবেন। অন্য ব্যালটটি হবে ‘জুলাই সনদ’ বাস্তবায়নের ওপর গণভোটের জন্য। এই ব্যালটে প্রস্তাবিত এই ‘জুলাই সনদ’ বাস্তবায়নে জনগণের সমর্থন আছে কি না, সেই প্রশ্নের বিপরীতে ভোটাররা ‘হ্যাঁ’ অথবা ‘না’ ভোট দেবেন।

ওএফএফ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

গণভোটে ‘হ্যাঁ’ দেওয়ার আহ্বান জানালেন মিজানুর রহমান আজহারী

গণভোটে ‘হ্যাঁ’ দেওয়ার আহ্বান জানালেন মিজানুর রহমান আজহারী

তরুণদের মূল লড়াই চরিত্র ও আদর্শ রক্ষা: শায়খ আহমাদুল্লাহ

তরুণদের মূল লড়াই চরিত্র ও আদর্শ রক্ষা: শায়খ আহমাদুল্লাহ

তালাক নয়, দাম্পত্য সম্পর্কের প্রতি যত্নবান হোন:  শায়খ আহমাদুল্লাহ

তালাক নয়, দাম্পত্য সম্পর্কের প্রতি যত্নবান হোন:  শায়খ আহমাদুল্লাহ