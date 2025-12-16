  2. লাইফস্টাইল

ছুটির বিকেলের আড্ডা জমুক ঝাল পিঠার সঙ্গে

লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৫৩ এএম, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
ছবি: সংগৃহীত

ছুটির বিকেল মানেই একটু ধীর সময়, ব্যস্ততা থেকে দূরে থাকার সুযোগ আর প্রিয় মানুষদের সঙ্গে নির্ভার আড্ডা। আর সেই আড্ডায় যদি থাকে ধোঁয়া ওঠা ঝাল পিঠা, তাহলে আনন্দটা যেন কয়েক গুণ বেড়ে যায়। বাইরের হালকা ঠান্ডা হাওয়া আর ভেতরে ঝাল–মসলার গন্ধ মিলেমিশে তৈরি করে এক অন্যরকম বিকেল।

চায়ের কাপে চুমুক, হাসি-গল্পের ফাঁকে গরম গরম ঝাল পিঠা এই ছোট ছোট মুহূর্তই ছুটির দিনকে করে তোলে স্মরণীয়। ছুটির বিকেলের ছোট ছোট মুহূর্ত তৈরি করতে ঘরে অল্প সময়ের মধ্যে বানিয়ে নিতে পারেন মজাদার ঝাল পিঠা। রইলো রেসিপি-

উপকরণ

  • চালের গুঁড়া ১ কাপ
  • ডিম ২টা
  • কাঁচা মরিচবাটা ১ চা-চামচ
  • কাঁচা মরিচকুচি ১ টেবিল চামচ
  • হলুদ আধা চা-চামচ
  • ধনেপাতাকুচি ১ টেবিল চামচ
  • আদা রসুনবাটা ১ চা-চামচ
  • লবণ স্বাদমতো
  • পানি ১ থেকে দেড় কাপ (কম বেশি লাগতে পারে)
  • ভাজার জন্য তেল।

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমেই একটি বোলে চালের গুঁড়া ও সব উপকরণ দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। এবার অল্প অল্প করে পানি দিয়ে একটু ঘন মিশ্রণ তৈরি করুন। এরপর একটি কড়াইতে তেল দিয়ে দিন, তেল গরম হয়ে এলে তাতে এক হাতা করে গোলা দিয়ে বাদামি হওয়া পর্যন্ত ভাজুন। ব্যস তৈরি হয়ে গেলো সুস্বাদু ঝাল পিঠা। মজাদার এই পিঠা আপনি গরম ঠান্ডা দুই ভাবেই খেতে পারবেন।

