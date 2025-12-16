‘হাসিনা-কামালের আমৃত্যু যথেষ্ট নয়, মৃত্যুদণ্ডই একমাত্র শাস্তি’
২০২৪ সালের জুলাই–আগস্টের নৃশংসতার গভীরতায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের ক্ষেত্রে আমৃত্যু কারাদণ্ড যথেষ্ট নয় বলে মন্তব্য করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর গাজী এমএইচ তামিম। তার মতে, এ অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডই একমাত্র উপযুক্ত শাস্তি।
সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখায় হাসিনা ও কামালের মৃত্যুদণ্ড চেয়ে আপিল আবেদন করার পর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে এক ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।
প্রসিকিউটর তামিম বলেন, গত ১৭ নভেম্বর পুনর্গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে প্রথম রায় ঘোষণা করা হয়। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে সাজা দেওয়া হয়। রায়ে একটি অভিযোগে আমৃত্যু কারাদণ্ড এবং আরেকটি অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তবে আমৃত্যু কারাদণ্ড বাড়িয়ে মৃত্যুদণ্ডে রূপান্তরের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিল করা হয়েছে। আপিলে মোট আটটি গ্রাউন্ড যুক্ত করা হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, রায় ঘোষণার ৩০ দিনের মধ্যে আপিল করার বিধান রয়েছে। নির্ধারিত সময়ের আগেই আমরা আপিল দাখিল করেছি। আইনে আপিল দায়েরের ৬০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তির কথা বলা হয়েছে। আশা করছি, এই সময়ের মধ্যেই আপিলটি নিষ্পত্তি হবে।
প্রসিকিউটর তামিম বলেন, সংঘটিত অপরাধের নৃশংসতার মাত্রার তুলনায় আমৃত্যু কারাদণ্ড অত্যন্ত অপর্যাপ্ত। এ ধরনের হেনিয়াস অপরাধের ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডই একমাত্র শাস্তি হওয়া উচিত। আইনেও শাস্তি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কারণ, তাদের নির্দেশ ও উসকানিতে ১ হাজার ৪০০ এর অধিক মানুষ শহীদ হয়েছেন এবং ২৫ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়েছেন।
এর আগে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় যে অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানের আমৃত্যু কারাদণ্ড হয়েছে, তাতে তাদের মৃত্যুদণ্ড চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আবেদন করেন রাষ্ট্রপক্ষের প্রসিকিউশন টিম। সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) দুপুরে আপিল বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রসিকিউশন এই আপিল করেন। পরে এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে ব্রিফিং করেন প্রসিকিউটর গাজী মোনাওয়ার হুসাইন তামীম।
গাজী মোনাওয়ার হুসাইন তামীম সাংবাদিকদের জানান, গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খানকে দুই সাজা দেওয়া হয়। একটি আমৃত্যু কারাদণ্ড, আরেকটি মৃত্যুদণ্ড। আমৃত্যু কারাদণ্ডের সাজা বাড়িয়ে দুজনের মৃত্যুদণ্ড চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিল করা হয়েছে। আপিলে তারা আটটি গ্রাউন্ড (যুক্তি) দিয়েছেন। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের এই মামলায় গত ১৭ নভেম্বর তিন আসামির বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১। এর মধ্যে শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পাশাপাশি আমৃত্যুকারাদণ্ড দিয়ে রায় দেন। মামলার অন্য আসামি পরে রাজসাক্ষী পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুনকে পাঁচ বছরের লঘুদণ্ড দেন।
এফএইচ/জেএইচ/জেআইএম