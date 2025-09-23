  2. সোশ্যাল মিডিয়া

আওয়ামী লীগ মূলত জুলাইকে একটা সন্ত্রাসী ঘটনা বলেই মনে করে আর হাসিনার অবৈধ শাসনকে মনে করে বৈধ, নিউউয়র্কে জাতীয় নাগরিক পার্টির সদস্যসচিব আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপের ঘটনা উল্লেখ করে এমন মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ও ছাত্রশিবিরের সাবেক নেতা ড. মির্জা গালিব।

হামলার ঘটনার পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে মির্জা গালিব আরও লেখেন, ‘নিউইয়র্কে আওয়ামী লীগের কিছু গুন্ডাকে দেখলাম আখতার, জারা আর মির্জা ফখরুলকে গালাগালি করতে। একটা গালি আমার কানে আটকে গেছে, "জুলাই সন্ত্রাসী"। আওয়ামী লীগ মূলত জুলাইকে একটা সন্ত্রাসী ঘটনা বলেই মনে করে, আর হাসিনার অবৈধ শাসনকে মনে করে বৈধ। এর আগে গোপালগঞ্জের ঘটনাতেও আমরা দেখেছি এদের সন্ত্রাসী খাসলতের মধ্যে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই।’

তিনি আরও লেখেন, ‘আখতার এনসিপির রাজনীতি করে। সেই রাজনীতি নিয়া ভাল-মন্দ নানান অভিমত থাকতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন যদি হয় জুলাইয়ের, তাহলে এইটা আর কোনো দলগত ইস্যু থাকে না। জুলাইকে প্রশ্ন করে আওয়ামী লীগ যখন আখতারকে গালি দেয়, ডিম মারে-তখন আওয়ামী লীগ আসলে আমাদের সবাইকে গালি দেয়, সবাইকে ডিম মারে। আর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, তাদের ভবিষ্যৎ রাজনীতি কী হবে।’

মির্জা গালিব লেখেন, ‘এই আওয়ামী লীগের সাথে কোনো আপোষ কি আসলেই সম্ভব? জুলাইয়ের এক বছরের মধ্যে এই ঘটনা ঘটাচ্ছে তারা, একটু সুযোগ পেলে এরা আবার আমাদের মারবে একইভাবে বুলেট দিয়া, রাতের অন্ধকারে উঠাইয়া নিয়া, আয়নাঘরে গুম কইরা, ধইরা নিয়া ভারতে পাচার কইরা।’

শিবিরের এই সাবেক নেতা বলেন, ‘জুলাইয়ের সাথে আপোষ কইরা আমাদের কোনো ভবিষ্যৎ নাই। আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদের সংগ্রামে, আমাদের বিপ্লবে।’

