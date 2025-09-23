আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ
অতিথিদের নিরাপত্তা কি বিবেচনায় ছিল না, প্রশ্ন জুলকারনাইন সায়েরের
নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি (জেএফকে) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখে পড়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রতিনিধি দল। জাতীয় নাগরিক পার্টির সদস্যসচিব আখতার হোসেনকে লক্ষ্য করে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা ডিম নিক্ষেপ করেন। ঘটনার পর বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সাংবাদিক জুলকারনাইন সায়ের।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে তিনি এ ক্ষোভ প্রকাশ করেন।
তিনি প্রধান উপদেষ্টাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন, ‘আয়োজন করে যাদের অতিথি হিসেবে সাথে নিয়ে গেলেন, তাঁদের নিরাপত্তার বিষয়টাও তো আপনার বিবেচনা করা উচিত ছিলো।’
তিনি প্রশ্ন তোলেন, অতিথিদের নিরাপত্তার বিষয়টি কেন সঠিকভাবে বিবেচনা করা হলো না। তার ভাষায়, ‘ফ্লাইটের ভেতর এত খাতির যত্ন করে ছবি তুললেন, সেসব আবার ফলাও করে প্রচার করলেন, আর ল্যান্ড করার পর, নিজে চলে গেলেন ভেজা বেড়ালের মতো নিরাপত্তার চাদরে, আর অতিথিদের অরক্ষিত রেখে এমন অপমানজনক পরিস্থিতিতে ফেললেন।’
সায়ের আরও সমালোচনা করেন ফ্লাইটে উপস্থিত সরকারি কর্মকর্তাদের ভূমিকা নিয়েও। তিনি বলেন, ‘যাঁরা বিমানে মাখামাখি করে ফটোসেশন করলেন, তাঁরা ল্যান্ড করার পর কোথায় গেলেন? সম্মানিত ব্যক্তিদের রেখে স্রেফ হাওয়া হয়ে গেলেন। শেইম অন ইউ অল।’
নিউইয়র্ক সফরে ড. ইউনূসের প্রতিনিধি দলে ছিলেন আখতার হোসেনসহ কয়েকজন রাজনৈতিক ও নাগরিক সমাজের সদস্য। প্রধান উপদেষ্টা ও তার সফরসঙ্গীদের বহনকারী এমিরেটসের একটি ফ্লাইট নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। কিছুটা বিলম্বে বিমানবন্দর থেকে বের হলে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির; এনসিপি সদস্যসচিব আখতার হোসেন এবং এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব ডা. তাসনিম জারাকে ঘিরে স্লোগান দিতে থাকেন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা।
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এবং কয়েকজন বিএনপির কর্মী তাদের নিরাপত্তা দিয়ে বের করার চেষ্টা করেন। এ সময় আখতার হোসেনকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়েন আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের কয়েকজন কর্মী। তাসনিম জারাকেও অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করেন তারা। প্রতিবাদে ইনকিলাব জিন্দাবাদ স্লোগান তোলেন আখতার। পরে পুলিশের সহযোগিতায় গাড়িযোগে বিমানবন্দর এলাকা ছাড়েন তারা।
