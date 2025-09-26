টাইগারদের পরাজয়ে নেটিজেনদের ক্ষোভ

টাইগারদের পরাজয়ে নেটিজেনদের ক্ষোভ
এশিয়া কাপে গতরাতে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের কাছে হেরেছে বাংলাদেশের টাইগাররা। ১৩৬ রানের লক্ষ্য খুব বড় ছিল না। পাকিস্তানের বিপক্ষে লক্ষ্যটা আরও কম হতে পারতো। বাংলাদেশ দল সহজ তিনটি ক্যাচ ফেলে দেয়। তারপর ব্যাটাররা যাচ্ছেতাই ব্যাটিং করে ডোবান। ফাইনালে খেলার সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করে পাকিস্তানের কাছে ১১ রানে হেরে।
সহজ একটি ম্যাচ হাতছাড়া হওয়ায় ক্ষেপেছেন নেটিজেনরা। তারা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। শামীম আহমেদ লিখেছেন, ‘মায়ের দোয়া ক্রিকেট টিমকে লাল সালাম।’
ম্যাশ নাহিদ লিখেছেন, ‘আমাদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের সামর্থ তখনই বোঝা যায়; যখন দেশের অন্যতম সেরা ফিনিশার এশিয়া কাপে ৬৬ বলে শূন্য ছয় মারেন। মনে করিয়ে দেওয়া ভালো, আগের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও তার ৪৬ বলে শূন্য ছয় ছিল।’
বিনোদন ভাই ব্যাঙ্গাত্মক সুরে লিখেছেন, ‘ব্যাগ গুছিয়ে বাড়ি চলো। গিয়ে হালচাষ করি।’ রবিউল কমল তিরস্কারের সুরে লিখেছেন, ‘বাংলাদেশের টার্গেট পরের এশিয়া কাপ।’
রেজা শাহীন কটাক্ষ করে লিখেছেন, ‘ওদের শপিং করা বাকি আছে। তাই তাড়াহুড়ো করে খেলতেছে। বোঝেন না কেন ভাই!’ মাঈন উদ্দিন আহমেদ আক্ষেপ করে লিখেছেন, ‘বাংলাদেশের জয়ের পথে এখন একমাত্র বাধা—বাংলাদেশের ১১ জন ব্যাটার।’
সাদাত হোসাইন লিখেছেন, ‘আমি হচ্ছি বাংলাদেশ দলের সেই বেহায়া, নির্লজ্জ সমর্থক, যখন শেষ উইকেটে তিন বলে আঠারো রান লাগে, তখনো যে টিভির সামনে আশা নিয়া বইসা থাকে আর ভাবে, ‘বলা তো যায় না, রিশাদ মিয়া তো তিন বলে তিনটা ছক্কা মাইরা দিতেও পারে’!’
