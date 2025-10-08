শহিদুল আলমের মুক্তির দাবিতে সরব নেটিজেনরা
ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে অপহৃত হওয়ার কথা জানিয়েছেন বাংলাদেশি আলোকচিত্রী ও লেখক শহিদুল আলম। নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ থেকে এক ভিডিও বার্তায় তিনি এ তথ্য জানান। এ খবর ছড়িয়ে পড়ার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে প্রতিবাদ জানাচ্ছে বাংলাদেশের জনগণ।
সাদিকুর রহমান সাদিক লিখেছেন, ‘শহিদুল আলমের নিরাপদে প্রত্যাবর্তন বিষয়ে সরকারকে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।’
বেলাল রিজভী লিখেছেন, ‘ফ্রিডম ফ্লোটিলা কোয়ালিশনের অংশ হিসেবে গাজা অভিমুখে যাত্রারত কনশেনস জাহাজ থেকে বাংলাদেশের বিশিষ্ট আলোকচিত্রী শহিদুল আলমকে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী (আইডিএফ) আটক করেছে। আমি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানাই—তাঁর অবিলম্বে মুক্তি নিশ্চিত করতে এবং প্রয়োজনীয় কূটনৈতিক ও আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে।’
মো. আদনান সিকদার লিখেছেন, ‘শহিদুল আলমের নিরাপদে প্রত্যাবর্তন বিষয়ে সরকারকে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।’
আসিফ ইকবাল ইরন লিখেছেন, ‘আলোকচিত্রী ও লেখক শহিদুল আলমসহ ফ্রিডম ফ্লোটিলার সাংবাদিক, স্বাস্থ্যকর্মী ও মানবাধিকার কর্মীদের অপহরণ করেছে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী!’
মুস্তাফিজ ফরায়েজী লিখেছেন, ‘আইডিএফ কর্তৃক আটককৃত শহিদুল আলমসহ গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার সকলের মুক্তি কামনা করি। বাংলাদেশের সরকারের এই বিষয়ে কাজ করা উচিত। তাছাড়া ফিলিস্তিনের মুক্তির পক্ষে বাংলাদেশের অবস্থান ও কার্যক্রম আরও জোরালো করা দরকারি।’
মো. নাসির উদ্দিন ফকির লিটন লিখেছেন, ‘ফ্রিডম ফ্লোটিলা কোয়ালিশনের অংশ হিসেবে গাজা অভিমুখে যাত্রারত কনশেন্স জাহাজ থেকে বাংলাদেশের বিশিষ্ট আলোকচিত্রী, লেখক, মানবতার প্রতীক শহিদুল আলমকে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী (আইডিএফ) আটক করেছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানাই—তাঁর অবিলম্বে মুক্তি নিশ্চিত করতে এবং প্রয়োজনীয় কূটনৈতিক ও আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।’
মাসুম পারভেজ লিখেছেন, ‘উনি আবু সাইদ, ওয়াসিমদের অগ্রজ। ভাঙবে তবু মচকাবে না। উই অল আর শহিদুল...’
মাহমুদ ইয়াসিন লিখেছেন, ‘বাংলাদেশের খ্যাতিমান আলোকচিত্রী, শিক্ষাবিদ ও মানবাধিকারকর্মী শহিদুল আলমকে কিডন্যাপ করেছে ইসরায়েলের ‘অ্যাকুপেশন ফোর্স’।’
আশিকুর রহমান সাদ লিখেছেন, ‘ইসরায়েলি দখলদার কর্তৃক সাংবাদিক শহিদুল আলমকে অপহরণ করায় তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।’
জব্বার আল নাঈম লিখেছেন, ‘দখলদারের হাত থেকে শহিদুল আলমের মুক্তি চাই।’
এসইউ/এমএস