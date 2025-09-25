যে কটেজে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের দেখা হয়েছিল

যে কটেজে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের দেখা হয়েছিল
বিখ্যাত ক্যাসলটন কটেজ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেছেন ভ্রমণ যুবরাজ তারেক অণু। দার্জিলিংয়ের এই কটেজে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক সাক্ষাৎ হয়েছিল।
২৫ সেপ্টেম্বর সকাল নয়টায় তারেক অণু তার ভেরিফায়েড ফেসবুক প্রোফাইলে কিছু ছবি পোস্ট করে এই তথ্য জানান। লেখাটি পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হলো:
‘ক্যাসলটন কটেজ, রবি ঠাকুর তাঁর দার্জিলিং ভ্রমণকালে একাধিকবার এখানে ছিলেন।
দার্জিলিংয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক সাক্ষাৎ হয়েছিল, যেখানে রবীন্দ্রনাথের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন নজরুল। সাক্ষাতটি ১৯৩১ সালের জুন মাসে ঘটেছিল।
যখন নজরুল দার্জিলিংয়ে রবীন্দ্রনাথের সাথে দেখা করার জন্য একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে গিয়েছিলেন। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যা দুই কবির মধ্যে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সম্পর্ককে তুলে ধরে।
- ঘটনাটির পটভূমি:
১৯৩১ সালের জুন মাসে কাজী নজরুল ইসলাম যখন দার্জিলিং ভ্রমণে যান; তখন তিনি জানতে পারেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও সেখানে উপস্থিত আছেন।
এই খবর পেয়ে নজরুল নিজে উদ্যোগ নিয়ে লেখিকা জাহানারা চৌধুরী, নাট্যকার মন্ময় নাথ এবং শিল্পী অখিল নিয়োগীর (স্বপনবুড়ো) সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাথে দেখা করতে যান।
ক্যাসলটন কটেজ বর্তমানে দার্জিলিং সরকারি কলেজের ছাত্রীনিবাস।’
