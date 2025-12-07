  2. সোশ্যাল মিডিয়া

গোলাম মাওলা রনির পোস্ট

ঢাকা শহরে আজ কিসের গজব!

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৩২ পিএম, ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাকা শহরে আজ কিসের গজব!
সাবেক সংসদ সদস্য গোলাম মাওলা রনি, ছবি: ফেসবুক থেকে

‘ঢাকা শহরে আজ কিসের গজব!’ বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক সংসদ সদস্য গোলাম মাওলা রনি। এ বিষয়ে ৭ ডিসেম্বর বিকেল ৩টা ১০ মিনিটে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে একটি পোস্ট দিয়েছেন তিনি।

গোলাম মাওলা রনি লিখেছেন, ‘ঢাকা শহরে আজ কিসের গজব! কিসের আলামত। গাবতলী থেকে প্রেস ক্লাব আসতে টানা তিন ঘণ্টা জ্যাম! রাস্তা নয় যেন পুলসিরাত!’

আরও পড়ুন
থার্টি ফার্স্ট ঘিরে আশরাফুলের অভিনব উদ্যোগ
‘এত বড় ভূমিকম্প আমার জীবনে দেখিনি’

তিনি লিখেছেন, ‘সবকিছু দেখে মনে হচ্ছে- কেউ ভালো নেই। অজানা আশঙ্কায় নিয়ন্ত্রণহীন শহরের বাসিন্দারা কীভাবে ছুটছে, তা কেবল ভুক্তভোগী যাত্রীরাই বলতে পারবে!’

ফেসবুকে পোস্ট করার মাত্র ১৪ মিনিটেই লেখাটি ভাইরাল হয়ে যায়। প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ১৪০০ রিঅ্যাক্ট, ১৬১টি কমেন্টস এবং ২১টি শেয়ার হয়েছে লেখাটি।

এসইউ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

বাংলাদেশ আমাকে মিস করছে: ময়ূখ রঞ্জন ঘোষ

বাংলাদেশ আমাকে মিস করছে: ময়ূখ রঞ্জন ঘোষ

‘সংসারগুলো এখন অশান্তির জাহান্নাম’

‘সংসারগুলো এখন অশান্তির জাহান্নাম’

ডাকসুতে শিবিরের বিজয় নিয়ে যা বললেন রনি

ডাকসুতে শিবিরের বিজয় নিয়ে যা বললেন রনি