গোলাম মাওলা রনির পোস্ট
ঢাকা শহরে আজ কিসের গজব!
‘ঢাকা শহরে আজ কিসের গজব!’ বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক সংসদ সদস্য গোলাম মাওলা রনি। এ বিষয়ে ৭ ডিসেম্বর বিকেল ৩টা ১০ মিনিটে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে একটি পোস্ট দিয়েছেন তিনি।
গোলাম মাওলা রনি লিখেছেন, ‘ঢাকা শহরে আজ কিসের গজব! কিসের আলামত। গাবতলী থেকে প্রেস ক্লাব আসতে টানা তিন ঘণ্টা জ্যাম! রাস্তা নয় যেন পুলসিরাত!’
তিনি লিখেছেন, ‘সবকিছু দেখে মনে হচ্ছে- কেউ ভালো নেই। অজানা আশঙ্কায় নিয়ন্ত্রণহীন শহরের বাসিন্দারা কীভাবে ছুটছে, তা কেবল ভুক্তভোগী যাত্রীরাই বলতে পারবে!’
ফেসবুকে পোস্ট করার মাত্র ১৪ মিনিটেই লেখাটি ভাইরাল হয়ে যায়। প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ১৪০০ রিঅ্যাক্ট, ১৬১টি কমেন্টস এবং ২১টি শেয়ার হয়েছে লেখাটি।
এসইউ