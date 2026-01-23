  2. সোশ্যাল মিডিয়া

সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্বাচনি আমেজ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৩৩ পিএম, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬
ফাইল ছবি

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে তফসিল অনুযায়ী ২২ জানুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনি প্রচারণা শুরু হয়েছে। একই সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার-প্রচারণা চালাচ্ছেন সংসদ সদস্য প্রার্থীরা। নেটিজেনরাও তাদের নিজস্ব মতামত প্রকাশ করছেন বিভিন্ন রকম পোস্টের মাধ্যমে।

মো. নাসিম উদ্দিন লিখেছেন, ‘একজন ভোটার হিসেবে জানতে চাই; আপনাকে কেন ভোট দেবো।’

তানভীর হাসান লিখেছেন, ‘ওসমান হাদি জীবিত থাকলে আজ তার নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করতেন। আমি নিজেই হয়তো সংবাদ সংগ্রহে সেখানে যেতাম।’

সানাউল্লাহ সাগর লিখেছেন, ‘বিএনপি সংস্কারের পক্ষে তার অবস্থান পরিষ্কার করলো। নির্বাচনী মাঠে এই সিদ্ধান্ত ভালো প্রভাব ফেলবে বলে মনে করি।’

শরীফ চৌধুরী একটু ব্যঙ্গ করে লিখেছেন, ‘হার-জিৎ যারই হোক, এই নির্বাচনের সবচেয়ে বড় সফলতা সবাইকে টুপি আর ঘোমটা পরানো।’

নির্বাচনি প্রচারণা সম্পর্কে শায়েখ আল তমাল লিখেছেন, ‘জমতেছে কেবল। পিকচার তো আরও বাকি।’

লিংকন মাহমুদ লিখেছেন, ‘এই নির্বাচনে হাদি হবে মাপকাঠি। যারা বিচার নিয়ে সরব থাকবে, কথা বলবে, আমরা তাদের ভোট দেবো।’

শহিদুল ইসলাম ভুইয়া লিখেছেন, ‘আগে ভোররাতে নির্বাচন হয়ে যেত। এখন ভোররাতে নেতা ভোট চায়। এ পরিবর্তন প্রয়োজন ছিল।’

