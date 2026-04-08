  2. সোশ্যাল মিডিয়া

যুদ্ধবিরতিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় উচ্ছ্বাস

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:১৬ পিএম, ০৮ এপ্রিল ২০২৬
যুদ্ধবিরতিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় উচ্ছ্বাস
ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হওয়ায় সোশ্যাল মিডিয়ায় উচ্ছ্বাস ও প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করছেন নেটিজেনরা। ৭ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দেন। এরপর থেকেই ফেসবুকে বিভিন্ন রকম পোস্ট করছেন ব্যবহারকারীরা।

গোলাম মাওলা রনি লিখেছেন, ‘বীর ইরানি জাতির প্রতি কৃতজ্ঞতা! আপনারা বিশ্বের সাহসী মানুষের প্রেরণা! কাপুরুষদের জম! দুনিয়ায় মহান রবের খলিফা।’

জব্বার আল নাঈম লিখেছেন, ‘ট্রাম্পের হাতে যুদ্ধবিরতি ছাড়া ভালো কোনো বিকল্প ছিল না! কারণ অলরেডি তার আধিপত্য ভেঙে পড়েছে।’

রাইসুল ইসলাম লিখেছেন, ‘যুদ্ধ বন্ধ হলেও আমাদের দেশে যুদ্ধ চলমান! মোটামুটি আধা-কিলোমিটার সিরিয়াল পড়ে আছে।’

মানিক মুনতাছির লিখেছেন, ‘যুদ্ধবিরতি উপেক্ষা করে ইরানে ইসরাইলের হামলা। আসলে এটাই ইসরাইল ও আমেরিকানদের চরিত্র।’

রুবেল রানা লিখেছেন, ‘হে আল্লাহ! যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করুন। বারুদের গন্ধ নয়, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ুক শান্তির সুবাতাস। পৃথিবীকে শান্তিময় করে দিন।’

অ্যাডভোকেট রফিকুজ্জামান রণি লিখেছেন, ‘ইরানের কাছে একসঙ্গে তিন দেশ পরাজয় বরণ করেছে: আমেরিকা, ইসরাইল ও সৌদি আবর। দালালি নয়, সাহস নিয়ে রুখে দাঁড়াতে হয়; বিশ্বকে শিখিয়েছো ইরান।’

এসইউ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

দেশের জনগণকে এখনই সতর্ক হতে হবে

দেশের জনগণকে এখনই সতর্ক হতে হবে

অস্থিরতার আগুনে পুড়ছে জনপদ: আজহারী

অস্থিরতার আগুনে পুড়ছে জনপদ: আজহারী

খামেনির লাশ উদ্ধারের দাবিতে এআই ছবি প্রচার

খামেনির লাশ উদ্ধারের দাবিতে এআই ছবি প্রচার