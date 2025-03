রাজনৈতিক স্লোগানসহ ৩ অভিযোগে ৮ পাকিস্তানি ক্রিকেটারের জরিমানা

রাজনৈতিক স্লোগানসহ ৩ অভিযোগে ৮ ক্রিকেটারকে আর্থিক জরিমানা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। এসব ক্রিকেটারের মোট জরিমানার পরিমাণ ৩০ লাখ পাকিস্তানি রুপি। বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় ১৩ লাখ টাকা। গতকাল শুক্রবার নিজস্ব সূত্রের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম জিও নিউজ।

সবচেয়ে বড় অংকের জরিমানা করা হয়েছে পেসার আমের জামালকে। তাকে ১৩ লাখ পাকিস্তানি রুপি জরিমানা করা হয়েছে। জাতীয় দলের এ পেসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ, গেল বছরের অক্টোবরে ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় রাজনৈতিক স্লোগান লিখিত ক্যাপ পরিধান করে এসেছিলেন তিনি।

আমের জামালের ক্যাপে লেখা ছিল ‘৮০৪’। বিশেষ সংখ্যা পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বর্তমানে কারারুদ্ধ ইমরান খানের সমর্থকরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে থাকেন।

এছাড়া ৩ ক্রিকেটার- বর্তমান টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক সালমান আলী আগা, সাইম আইয়ুব ও আব্দুল্লাহ শফিকের প্রত্যেককে ৫ লাখ পাকিস্তানি রুপি জরিমানা করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ২০২৪ সালের নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে অ্যাওয়ে সিরিজে টিম হোটেলে দেরি করে ফিরেছেন।

একই কারণে গেল জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে টেস্ট ও ওয়ানডে সিরিজ খেলতে আফ্রিকা সফরে যাওয়া সুফিয়ান মুকিম, আব্বাস আফ্রিদি ও উসমানকে অর্থ জরিমানা দেওয়া হয়েছে।

Aamir Jamal was fined nearly 1.4 million (PKR) for wearing cap with "Qaidi No.804" written on it. Via - (AuRangzab Younis) pic.twitter.com/vLFIMmrqDV