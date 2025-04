ধোনিদের হারিয়েই মালদ্বীপ চলে গেল হায়দরাবাদ

চেন্নাইয়ের মাটিতে চেন্নাই সুপার কিংসকে হারানো, গেল শুক্রবারের আগে এটি ছিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদের স্বপ্ন। অবশেষে হায়দরাবাদের সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। টানা দুই হারের পর শুক্রবার চেন্নাইয়ের বিপক্ষে ৫ উইকেটের জয়ে হতাশাজনক আইপিএল শিরোপা জয়ের অভিযানকে পুনরুজ্জীবিত করার আশা জাগিয়েছে হায়দরাবাদ।

মহেন্দ্র সিং ধোনির চেন্নাইয়ের বিপক্ষে ঐতিহাসিক জয়ের পুরস্কার হিসেবে হায়দরাবাদের ক্রিকেটাররা দলের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশা করতেই পারেন। মালদ্বীপ ট্যুরের আয়োজন করে ক্রিকেটারদের যেন সেই প্রাপ্যই বুঝিয়ে দিয়েছে ভারতের দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্য তেলেঙ্গনার দলটি।

গতকাল শনিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) একটি পোস্ট করে হায়দরাবাদ। সঙ্গে ছিল একটি ভিডিও। ৩৫ সেকেন্ডের ওই ভিডিওতে দেখা যায়, মালদ্বীপে অবকাশ যাপন করছেন হায়দরাবাদের ক্রিকেটাররা।

Sun, sea, and a team retreat for our Risers in the Maldives! pic.twitter.com/CyE0MvZHy3