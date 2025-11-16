কলকাতা টেস্টে আর মাঠে নামা হচ্ছে না গিলের
তৃতীয় দিনেই শেষের পথে কলকাতা টেস্ট। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ভারতের জয়ের সম্ভাবনাই বেশি। দ্বিতীয় দিন ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে ঘাড়ে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়ার আগে মাত্র ৪ রান করেন শুভমান গিল।
রবিবার (১৬ নভেম্বর) জানা গেল এই টেস্টে আর মাঠে নামা হচ্ছে না ভারতীয় অধিনায়কের। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে হাসপাতালে নেওয়া হয় গিলকে। এখনও সেখানেই পর্যবেক্ষণে রয়েছেন তিনি। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরও তাকে পর্যবেক্ষণে রাখবে বিসিসিআই মেডিক্যাল টিম।
দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে মাত্র ৩ বল খেলেই মাঠ ছাড়েন তিনি। সাইমন হার্মারকে সুইপ করে চার মারেন। এরপরই ঘাড়ে ব্যথা শুরু হয় ভারতীয় অধিনায়কের। ফিজিও এসে পরীক্ষা করে নিয়ে যান মাঠের বাইরে। ক্রিজে আসার আগেই ঘাড় ও মেরুদণ্ড ব্যথা ছিল গিলের।
গিলের চোটে পড়া গিল ও ভারতের জন্য দুর্ভাগ্যজনক বলে মন্তব্য করেছেন বোলিং কোচ মর্নে মরকেল, ‘গিল খুবই ফিট ক্রিকেটার, সে খুব ভালোভাবেই নিজের খেয়াল রাখে।’
গিলের অনুপস্থিতিতে ভারতীয় দলকে ইডেনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ঋষভ পান্ত। দ্বিতীয় ইনিংসে ১৫৩ রানে অলআউট হয়ে গেছে সফরকারী দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রথম টেস্ট জিততে ভারতের সামন্যে লক্ষ্য এখন ১২৪।
আইএন/জেআইএম