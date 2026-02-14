রানের পাহাড় গড়ে ৯৬ রানের বিশাল জয় আয়ারল্যান্ডের

রানের পাহাড় গড়ে ৯৬ রানের বিশাল জয় আয়ারল্যান্ডের
২০০৭ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর এবারের আসরেই প্রথম পাঁচবার দলীয় সংগ্রহ দুইশো রান পেরিয়েছে। ওমানের বিপক্ষে ২৩৫ রানের সংগ্রহ দাঁড় করায় আয়ারল্যান্ড। সেই লক্ষ্য তাড়া করতে নামা ওমান ১৩৯ রানে অলআউট হয়ে ৯৬ রানের বড় ব্যবধানে হেরেছে আইরিশদের বোলারদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। চলমান বিশ্বকাপে এটি আয়ারল্যান্ডের প্রথম জয় ও ওমানের তৃতীয় হার।
লক্ষ্য তাড়ায় ২৪ রানে ২ উইকেট হারায় ওমান। যতিন্দর সিং ৭ ও আশিষ ওদেদারা ১ রান করে বিদায় নেন। এরপর ৭৩ রানের জুটি গড়ে চাপ সামাল দেন আমির কলিম ও হাম্মাদ মির্জা। ২৯ বলে ৫ চার ও ২ ছক্কায় ৫০ রান করে আমির কাটা পড়লে দলীয় ৯৭ রানে ভাঙে জুটি। রানের খাতা না খুলেই ভিনায়ক শর্মা বিদায় নিলে ১০৭ রান ৪ উইকেট হারায় ওমান।
সেখান থেকে ১১৫ রানে ৮ উইকেট হারিয়ে ম্যাচ থেকে পুরোপুরি ছিটকে যায় ওমান। নাদিম ১, হাম্মাদ ৪৬, জিতেন ৩, নাদিম খান ০ করে ফিরলে বড় ব্যবধানে হার কেবলই সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় ওমানের জন্য।
৪ রান করা শাকিল ১২১ রানে ফেরেন নবম ব্যাটার হিসেবে। আর বোর্ডে যখন ১৩৯ রান তখন ১০ রান করা সুফিয়ান আউট হলে ৯৬ রানের বড় ব্যবধানে জয় নিশ্চিত হয়ে যায় আয়ারল্যান্ডের।
বল হাতে আইরিশদের হয়ে সর্বোচ্চ ৩ উইকেট পেয়েছেন জশ লিটল। সমান দুটি করে ম্যাথু হ্যাম্প্রেস ও ব্যারি ম্যাকার্থি। একটি উইকেট পেয়েছেন জর্জ ডকরেল।
এর আগে, ওমানকে পেয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের এবারের আসরে রানের পাহাড় তৈরি করেছে আয়ারল্যান্ড। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৫ উইকেট হারিয়ে ২৩৫ রান সংগ্রহ করে আইরিশরা। যা এবারের বিশ্বকাপে এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ।
বিশাল স্কোর গড়লেও আয়ারল্যান্ডের কোনো ব্যাটার সেঞ্চুরি করতে পারেনি। লরকান টাকার সর্বোচ্চ ৯৪ রান করে অপরাজিত থাকেন। ৬ রানের জন্য সেঞ্চুরি বঞ্চিত থাকলেন টাকার। ৫১ বলে খেলা তার এই ইনিংসে ১০টি বাউন্ডারি ও ৪টি ছক্কার মার মারেন তিনি।
কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাব মাঠে টসে জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় ওমান। টস হেরে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়ে টিম টেক্টর ৪ বরে ৫ রান করে আউট হন। রস অ্যাডেয়ার ১৪ রান করে এবং হেরি টেক্টর ১৩ বলে ১৪ রান করে আউট হন।
আয়ারল্যান্ডের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক লরকান টাকার ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই ঝোড়ো ব্যাটিং শুরু করে। এর মধ্যে ৭ বরে ১২ রান করে আউট হন কার্টিস ক্যাম্পার।
লরকান টাকার ও গেরেথ ডেলানি মিলে ১০১ রানের বিশাল এক জুটি গড়েন। ৫১ বলে ৯৪ রান করে অপরাজিত থাকেন টাকার। গেরেথ ডেলানি ৩০ বলে করেন ৫৬ রান। ৩টি বাউন্ডারি ও ৪টি ছক্কার মার মারেন। জর্জ ডকরেল ৯ বলে ৩৫ রানে অপরাজিত থাকেন। ৫টি ছক্কার মার মারেন তিনি।
শেষ পর্যন্ত ৫ উইকেট হারিয়ে ২৩৫ রান সংগ্রহ করে আয়ারল্যান্ড। শাকিল আহমেদ ৩ উইকেট নেন। শাহ ফয়সাল ও আমির কালিম ১টি করে উইকেট নেন।
আইএন