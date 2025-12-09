রনির ব্যাটে বিধ্বংসী ১৪১
আবু হায়দার রনির ব্যাট হাতে ঝড় চলছেই। জাতীয় ক্রিকেট লিগের শেষ রাউন্ডেও বিধ্বংসী সেঞ্চুরী করেছেন তিনি। যদিও তার দল ময়মনসিংহ হেরে গেছে রাজশাহীর বিপক্ষে। তবে ব্যাট হাতে ১০ চারের সঙ্গে ১৩টি ছক্কা মেরে ১২৭ বলে ১৪১ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছেন রনি।
মঙ্গলবার সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে জাতীয় লিগের সপ্তম ও শেষ ম্যাচে রাজশাহীর বিপক্ষে ১৪৬ রানে হেরেছে ময়মনসিংহ। চতুর্থ ইনিংসে ৪২৮ রান তাড়ায় ২৮১ রানে থামে তাদের ইনিংস। এরপর একাই ১৪১ রান করেন রনি। ৯৭ রান নিয়ে দিন শুরু করা রনিকে আজ মঙ্গলবার সেঞ্চুরি পূর্ণ করতে খুব বেশি সময় নেননি। শেষ পর্যন্ত তাকে আউটই করতে পারেননি রাজশাহীর বোলাররা। দুই ইনিংসেই ৫টি করে উইকেট নিয়ে রাজশাহীর জয়ের নায়ক অভিজ্ঞ বাঁহাতি স্পিনার সানজামুল ইসলাম
বাংলাদেশ 'এ' দলের হয়ে হংকং সিক্সেস ও এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারস টুর্নামেন্ট খেলতে চলে যাওয়ায় এবার জাতীয় লিগের সব ম্যাচ খেলতে পারেননি রনি। তবে ৪ ম্যাচের ৭ ইনিংস ব্যাটিং করেই ৩২ ছক্কা মেরেছেন তিনি। আর চার মেরেছেন ৩১টি। আর কোনো ব্যাটার ১৫টি ছক্কাও মারতে পারেননি। দশ বা এর বেশি ছক্কা মারতে পেরেছেন শুধু চার জন- জিয়াউর রহমান (১৩), সোহাগ গাজী (১২), সৌম্য সরকার (১২) ও মোহাম্মদ নাঈম শেখ (১০)। আর এই ৭ ইনিংসে ১০৫.২৫ গড়, ১১৬.৯৪ স্ট্রাইক রেটে ৪২১ রান করেছেন রনি। শুধু বাউন্ডারি থেকে তিনি করেছেন ৩১৬ রান।
৭ ম্যাচে ২৪ পয়েন্টে টেবিলের তিন নম্বরে থেকে আসর শেষ করলো ময়মনসিংহ। এবারই প্রথম জাতীয় ক্রিকেট লিগে অংশ নিলো দলটি। আর ১৮ পয়েন্টে ৭ নম্বরে বরিশাল।
এসকেডি/আইএন