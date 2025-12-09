শুরু পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ, টস হেরে ব্যাটিংয়ে ভারত

শুরু পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ, টস হেরে ব্যাটিংয়ে ভারত
টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হলেও ওয়ানডে সিরিজ জিতে আত্মবিশ্বাস ফেরত পেয়েছে ভারত। এবার তারা দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে মুখোমুখি হচ্ছে টি-টোয়েন্টিতে।
পাঁচ ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচ শুরু হচ্ছে কটাকে। এই ম্যাচে টস জিতে ফিল্ডিং বেছে নিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। অর্থাৎ ভারত প্রথমে ব্যাটিং করবে।
ভারতীয় একাদশ
অভিষেক শর্মা, শুভমান গিল, সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), তিলক ভার্মা, হার্দিক পান্ডিয়া, শিভাম দুবে, জিতেশ শর্মা, অক্ষর প্যাটেল, বরুন চক্রবর্তী, অর্শদিপ সিং, জাসপ্রিত বুমরাহ।
দক্ষিণ আফ্রিকা একাদশ
কুইন্টন ডি কক, এইডেন মার্করাম (অধিনায়ক), ত্রিস্টান স্টাবস, ডেওয়াল্ড ব্রেভিস, ডেভিড মিলার, ডোনাভান ফেরেইরা, মার্কো জানসেন, কেশভ মহারাজ, লুথু সিমপালা, অ্যানরিখ নরকিয়া, লুঙ্গি এনগিদি।
