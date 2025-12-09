পাকিস্তানি পেসার বললেন, ‘আমরা হক্কল সিলেটি, আমরা টাইটান্স’
বিপিএলের আসন্ন আসরের জন্য পাকিস্তানি পেসার মোহাম্মদ আমিরকে দলে ভিড়িয়েছিল সিলেট টাইটান্স। এবার এক ভিডিও বার্তায় আমির জানালেন, তিনি ফ্র্যাঞ্চাইজিটির সঙ্গে যুক্ত হতে মুখিয়ে আছেন। চায়ের শহরের আঞ্চলিক ভাষায় সমর্থকদের বার্তাও দিয়েছেন ৩৩ বছর বয়সী এই বাঁহাতি পেসার।
ভিডিও বার্তায় বাঁহাতি পেসার বলেছেন, ‘হ্যালো, আমি মোহাম্মদ আমির। এবারের বিপিএলে সিলেট টাইটানসের হয়ে খেলতে পারছি বলে ভীষণ আনন্দিত। খুব দ্রুত দলে যোগ দিয়ে সিলেটের হয়ে লড়াই করতে মুখিয়ে আছি। আপনাদের ভালোবাসা ও সমর্থনই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। চলুন, এবার একসাথে বড় কিছু অর্জন করি।’
গত মৌসুমেও সিলেটের হয়ে খেলেছেন আমির। একই ভিডিওতে সিলেটি ভাষায় আমির বলেন, ‘আমরা হক্কল সিলেটি, আমরা টাইটানস। ইবার কিন্তু ওইযিবো.…!’
বিশ্বজুড়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগগুলোতে জনপ্রিয় নাম আমির। বিপিএলে ৪ দলের হয়ে ৩৬ ম্যাচ খেলে ৫২ উইকেট নিয়েছেন পাকিস্তানের এই পেসার। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ৩৪৮ ম্যাচে তার শিকার ৪০৯ উইকেট।
নতুন মালিকানায় সিলেট এবার খেলবে সিলেট টাইটান্স নামে। নিলামের আগেই দলটি নাসুম আহমেদ, মেহেদী হাসান মিরাজ, সায়েম আইয়ুব ও মঈন আলীর মতো তারকাদের সঙ্গে সরাসরি চুক্তি সেরেছে।
এছাড়া নিলাম থেকে পারভেজ হোসেন ইমন, রনি তালুকদারদের মতো ক্রিকেটারকে দলে ভিড়িয়েছে সিলেট। অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস, অ্যারন জোন্সরাও খেলবেন দলটির হয়ে।
এসকেডি/এমএমআর