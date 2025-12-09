ফিরেই ব্যাট হাতে ঝড় হার্দিকের, ভারতের চ্যালেঞ্জিং পুঁজি

ফিরেই ব্যাট হাতে ঝড় হার্দিকের, ভারতের চ্যালেঞ্জিং পুঁজি
চোট থেকে ফিরেই ব্যাট হাতে ঝড় তুললেন হার্দিক পান্ডিয়া। কটকে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে তার সেই ঝড়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৬ উইকেটে ১৭৫ রানের চ্যালেঞ্জিং পুঁজি দাঁড় করালো ভারত। অর্থাৎ জিততে হলে প্রোটিয়াদের করতে হবে ১৭৬।
টস হেরে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই ধাক্কা খায় ভারত। এনগিদির বলে শুভমান গিল ফেরেন ৪ করে। ১১ বলে ১২ রান করে সূর্যকুমার যাদবও হন এনগিদির শিকার। ১৭ রানে ২ উইকেট হারায় ভারত।
বরাবরের মতো মারকুটে শুরু করেছিলেন অভিষেক শর্মা। তবে ইনিংস বড় করতে পারেননি। ১২ বলে ১৭ রানে থামেন অভিষেক। এরপর রানের গতি কিছুটা কমে যায়।
তিলক ভার্মা ৩১ বল খেলে করেন ২৬, অক্ষর প্যাটেল ২১ বলে ২৩, ৯ বলে ১১ রান আসে শিভাম দুবের ব্যাট থেকে। ১৩৭ রানে ৬ উইকেট হারায় ভারত।
সেখান থেকে দলকে চ্যালেঞ্জিং পুঁজি পর্যন্ত নিয়ে যান হার্দিক পান্ডিয়া। ২৫ বলে ফিফটি পূরণ করেন এই অলরাউন্ডার। শেষ পর্যন্ত ২৮ বলে ৬ চার আর ৪ ছক্কায় ৫৯ রানে অপরাজিত থাকেন হার্দিক। ৫ বলে ১ ছক্কায় ১০ রান নিয়ে মাঠ ছাড়েন জিতেশ শর্মা।
লুঙ্গি এনগিদি ৩১ রানে ৩টি আর লুথো সিপামলা ৩৮ রানে শিকার করেন ২ উইকেট।
এমএমআর