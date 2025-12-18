  2. খেলাধুলা

ম্যাকগ্রাকে টপকে গেলেন লায়ন

প্রকাশিত: ১০:৪৮ এএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫
ব্রিসবেনে দিবা-রাত্রির টেস্টে নাথান লায়ন ছিলেন না একাদশে। তবে ফিরেছেন অ্যাডিলেড টেস্টের একদশে। আর ফিরেই গড়লেন রেকর্ড। নিজের প্রথম ওভারেই দুই শিকারে টপকে গেছেন স্বদেশী কিংবদন্তী গ্লেন ম্যাকগ্রাকে।

অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ইতিহাসে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারির তালিকায় লায়ন এখন দুইয়ে অবস্থান করছেন। তার ওপরে আছেন কেবলই প্রয়াত কিংবদন্তী শেন ওয়ার্ন।

গত পাঁচ মাস ধরেই ৫৬২ উইকেটে আটকে ছিলেন লায়ন। সবশেষ ৩ টেস্টের দুটিতেই খেলা হয়নি তার। পিঙ্ক বল টেস্টে নির্বাচকরা পেস-নির্ভর দল বানাতে চেয়েছিল। তাই ছিলেন না একাদশে। পার্থে করেন মাত্র ২ ওভার।

তবে অ্যাডিলেড টেস্টের একাদশে ফিরেই ৬ বলে দুবার নিলেন উইকেট। প্রথমটি অবশ্য উপহার দেন ওলি পোপ। মিউ উইকেটে সহজ ক্যাচ দেন তিনি। তখন ম্যাকগ্রাকে স্পর্শ করেন এই স্পিনার।

দ্বিতীয়টি উইকেটটি ছিল দারুণ এক ডেলিভারিতে। ডিফেন্স করতে গিয়ে পুরোপুরি ব্যর্থ হন বেন ডাকেট। অফস্টাম্পের মাথায় গিয়ে আঘাত হাতে বল। আর তাতেই ম্যাকগ্রাকে টপকে যান লায়ন।

এই মুহূর্তে টেস্ট ক্রিকেটে লায়নের উইকেট সংখ্যা ৫৬৪। শেন ওয়ার্ন ক্যারিয়ার শেষ করেছিলেন ১৪৫ ম্যাচে ৭০৮ উইকেট শিকার করে। আন্তর্জাতিক টেস্ট উইকেটের সর্বকালের সেরাদের তালিকায় লায়ন এখন ষষ্ঠ স্থানে। তার পরবর্তী লক্ষ্য ৬০০ উইকেট।

